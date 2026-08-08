أراخو ينتقل إلى ليفربول على سبيل الإعارة

اقترب نادي ليفربول من ضم المدافع الدولي الأوروجواياني رونالد أراوخو على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من برشلونة وفقا لما أوردته تقارير قريبة من الدوري الإنجليزي.

ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، وافق نادي ليفربول، خامس ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، على صفقة إعارة رونالد أراوخو من برشلونة بطل الليجا.

تفاصيل الصفقة

وأضاف رومانو أن الاتفاق الشفهي بين الناديين مع برشلونة يحظى الآن بموافقة المدير الرياضي للنادي الكتالوني ديكو ما يعني أن التوقيع الرسمي على عقود انتقال اللاعب الأوروغواياني إلى ملعب أنفيلد بات مسألة وقت لا أكثر.