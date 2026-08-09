الداخلية تكشف حقيقة فيديو إدعى صاحبه محاولة سيارة شرطة تتبعه لإنهاء حياته بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات صور ومقطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله القائم على النشر بقيام قائدى عدد من السيارات من ضمنها سيارات تابعة لوزارة الداخلية بملاحقته ومحاولة الإعتداء عليه والشروع فى قتله بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عامل توصيل – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وأصل إقامته القليوبية) و ضبط بحوزته (دراجة نارية - طبنجة صوت – هاتف محمول "بفحصه تبين أنه يحتوى على عدة مقاطع فيديو يظهر خلالها القائم على النشر أثناء تصويره لسيارات مختلفة يدعى خلالها بأن قائديها يحاولون التعدى عليه والشروع فى قتله")، وبمواجهته تبين أنه مضطرب نفسياً ، وبسؤال أهليته أفادوا بكونه غير متزن نفسياً فى أعقاب تعرضه لحادث سير منذ فترة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تنسيقاً والجهات المعنية إيداعه بإحدى المصحات النفسية.