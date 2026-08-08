العلمين والساحل الشمالي كامل العدد .. أحمد موسى: عندنا أحسن مصايف في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة العلمين أيقونة للعالم كله، حيث تجد زائرين من الدول العربية والأوروبية ومن كل مكان، موضحا أنه كان في العلمين.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد موضع لقدم في أي مكان في العلمين بالشواطئ والكافيهات والمطاعم.

وأردف أن العلمين كاملة العدد ونزلت البحر، مشيرا إلى عودة شيرين عبد الوهاب وقدمت حفلة قوية، وعمرو دياب ومحمود الليثي، موجها التحية لليثي لأنه عمل مساندة لشيرين التي كانت تحتاج لهذه السندة وهتافات عالية جدا مع أغنية عم المجال.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، ما شاء الله على عمرو دياب، الهضبة يا جماعة، وعندنا أحسن مصايف موجودة في مصر، لو جمصة أو العريش وفي كل مكان.

واختتم: أحلى أكل وأحلى مطاعم في مصر، من أول الفول والطعمية وأنت طالع، موضحا أن كل الشواطئ مفتوحة والناس كلها شغالة ما شاء الله، والتقى أناس هناك من كل محافظات الجمهورية وآخرين قادمين من ألمانيا.

