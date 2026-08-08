ابتزاز باسم الدين.. أحمد موسى عن واقعة سيدة المطعم: المدير لم يمنعها من أداء الصلاة

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة سيدة ادعت منعها من الصلاة داخل إحدى المطاعم في منطقة أكتوبر، مردفًا: «قبل ما أتكلم، أنا عارف ديني كويس وتعاليم الدين بتاعي، مش عاوز دروس من حد ولا حد يزايد عليا، أنتوا لو هتكفرونا فأنتوا بتكفرونا من سنة 90».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: أنت بتصلي ولا بتتباهى بالصلاة، ولا بتصلي علشان هي عبادة، أنتي في مطعم وفي مكان مخصص للصلاة أروح للصلاة في المكان المخصص دا، دي عملت زي اللي على الطريق والجامع جنبه وسايب الجامع وفارش في الطريق وبيصلي في نص الطريق والعربات رايحة وجاية، وممكن تخبطه عربية.



وأكمل: «الواقعة والتفاصيل مش داخلة دماغي، مدير الفرع كله بيشكر فيه وأنه مش منعها من الصلاة، وقالها في مكان مخصص للصلاة، وهي كل اللي عليها الله أكبر، طيب إيه اللي حصل، الواقعة على السوشيال ميديا انتشرت جدًا، أنتوا عارفين ربنا وإحنا لا، لا إحنا عارفين ربنا أكتر منكم».



وأردف أحمد موسى: «أصحاب المطعم تسرعوا في قرارهم، أنتوا تعرضتوا لابتزاز السوشيال ميديا، أنت عندك كاميرات وراجع شوف الحقيقة، مش تكون عرضة للسوشيال، أنا هنا بناشد رجال الأعمال بتوفير فرصة عمل ليه، ويروح مكان أحسن من اللي كان فيه، ده راجل شايلك ليه 11 سنة وبعته وقولت له أمشي، المفروض أنت تقاضي المواقع اللي شهرت بيك ونشرت حاجة زي كده، مش تمشي الراجل بتاعك».

وأردف: «مواقع التواصل الاجتماعي مش لازم تبتز أي شخص، السوشيال ميديا سمعوا لرواية طرف واحد ولم يسمعوا الطرف الثاني، وهو في حد بيمنع حد من الصلاة، مفيش حد يمنع حد من الصلاة، لو مفيش مكان للصلاة ساعتها يكون في كلام تاني، ما جرى لازم ناخد بالنا كويس خاصة من مواقع التواصل الاجتماعي، ده ابتزاز باسم الدين، كل واحد فينا عارف دينه كويس ولا محتاج لحد أو لتنظيم علشان يعرفه دينه».

