جهود مكثفة من هاني حسام في معسكر الأهلي بإسبانيا

يواصل هاني حسام، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، مجهوداته ومتابعته الميدانية المستمرة لكافة التفاصيل الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال معسكر الإعداد المقام حاليًّا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد.





ويحرص هاني حسام، منذ لحظة وصول البعثة إلى إسبانيا، على الإشراف المباشر على التنسيق الكامل مع طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، ووائل جمعة مدير الكرة، ونيرة علي المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بشأن كافة الترتيبات المتعلقة بمقر الإقامة، وملاعب التدريب، ووسائل التنقل، إلى جانب العمل المستمر على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات اليومية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة والتركيز للاعبين والجهاز الفني لتنفيذ برنامجهم الإعدادي بأعلى معايير الاحترافية.





يذكر أن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إسبانيا يمتد حتى العشرين من أغسطس الجاري، وتتخلله ثلاث مباريات ودية، لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا للاستحقاقات القادمة.