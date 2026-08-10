وفاة أيقونة ألعاب القوى الإيطالية ليفيو بيروتي عن عمر 87 عاما وإعلان الحداد بإيطاليا

توفي أيقونة ألعاب القوى الإيطالية ليفيو بيروتي عن عمر يناهز 87 عاما.

ونكس رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية لوتشيانو بونفيليو، الأعلام في المنتدى الإيطالي، معلنا الحداد، مشيرا إلى أن ليفيو بيروتي رمز من رموز الرياضة الإيطالية، ويعد شخصية بارزة في أحد أزهى فصول الرياضة الإيطالية، حيث كان أول أوروبي يفوز بسباق 200 متر في سن 21 عاما، منهيا بذلك هيمنة العدائين الأمريكيين الطويلة في هذا المجال.

ومنحت اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية ليفيو بيروتي عام 2015 الوشاح الذهبي للاستحقاق الرياضي، وأدرج اسمه في ممشى مشاهير الرياضة الإيطالية.