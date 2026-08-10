وكيل التعليم بالغربية يناقش قرارات انضباط المدارس وسد عجز المعلمين استعداد للعام الدراسي الجديد

عقد ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم اجتماعا بحضور الأستاذة جيهان مصطفى صابر، وكيل المديرية، الدكتور أحمد يحيى إسلام، وكيل المديرية، الأستاذ محمد فتوح، مدير إدارة الأمن، الأستاذ محمد الصاوي، مدير إدارة المرحلة الإعدادية بالمديرية، والسادة مديري إدارة المرحلة الإعدادية بالإدارات التعليمية العشر.

توجيهات تعليم الغربية

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس، واستعداداً للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027 م .

كما استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالتشديد على ضرورة الاستعداد الكامل والجاهزية القصوى لكافة المدارس والفصول لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً على أهمية مراجعة النظافة العامة للمدارس، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد وكيل الوزارة على ضمان توافر الكتب والمقررات المدرسية بالتواصل المستمر مع المخازن لاستلام كل مدرسة مخصصاتها أولاً بأول، فضلاً عن مراجعة الكثافات داخل الفصول من خلال حصر أعداد الطلاب بدقة لوضع حلول فورية للتعامل مع معالجة حالتي العجز والزيادة.

كما أكد "حسن" خلال الاجتماع على أهمية الاستغلال الأمثل للكوادر التعليمية من خلال إعداد بيان تفصيلي دقيق يوضح موقف العجز والزيادة في كافة المواد الدراسية، وحصر العجز الفعلي على مستوى كل مدرسة وكل حصة بدقة متناهية، وإعادة توزيع الزيادة من المعلمين بالعدالة مع التزام كل معلم بالنصاب القانوني لسد العجز وفق القواعد واللوائح المنظمة لذلك.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وقد وجه وكيل الوزارة بضرورة التركيز على الجودة الأكاديمية والتربوية، وذلك من خلال متابعة مستوى الطلاب عبر إعداد اختبارات دورية تقيس مهاراتهم، مع وضع برامج علاجية مخصصة للطلاب المتأخرين دراسيا، ومتابعة تنفيذها ونتائجها بشكل مستمر، مع ضرورة التنوع في استخدام استراتيجيات التدريس المختلفة، والتوسع في تطبيق التعلم النشط، وتنمية مهارات التفكير وحل المشكلات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب داخل الفصل، مع التأكيد المشدد على منع استخدام العقاب البدني نهائيا.

وخلال الاجتماع، تم التشديد على متابعة انتظام الطلاب ومواجهة ظاهرة الغياب من خلال تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية والعلمية باعتبارها عنصر جذب أساسي للطلاب، وتطبيق الانضباط الشامل داخل المدارس من حيث التزام جميع الطلاب بالتعليمات، بما في ذلك قص الشعر والالتزام بالزي المدرسي الموحد وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وقد وجه وكيل الوزارة بضرورة التواصل المباشر مع أولياء الأمور وتحديد موعد ثابت لهم مع إدارة المدرسة، على أن يتم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية للمدرسة ولوحة الإعلانات.

وأكد "حسن" على اكتشاف الطلاب الموهوبين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، إلى جانب تكليف السادة الموجهين بإعداد خطة متابعة أسبوعية منذ بداية العام الدراسي لرصد أي مشكلات والتدخل السريع لحلها وتسليم التقارير للمرحلة أولاً بأول.

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير لجميع الحضور، مؤكدًا على أن المرحلة الإعدادية تمثل حجر الزاوية في تشكيل شخصية الطالب وهويته العلمية والتربوية، وأن نجاح هذه المرحلة ينعكس بشكل مباشر على مستقبل العملية التعليمية.