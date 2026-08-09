قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية بقرى زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عددًا من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، شملت محطة معالجة صرف صحي زفتى، ومحطتي مياه نهطاي وسندبسط الارتوازيتين، إلى جانب مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري ومركز طب الأسرة بقرية سندبسط، ووحدة طب الأسرة بقرية نهطاي، وذلك لمتابعة معدلات التشغيل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالقرى، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كفاءة المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه نهطاي الارتوازية، التي جرى تطويرها ورفع كفاءتها ضمن مشروعات المبادرة، وتخدم نحو 21 ألف نسمة من أهالي نهطاي والدغايدة والعزب المجاورة، بطاقة تصميمية 4920 مترًا مكعبًا يوميًا.

كما تفقد محطة معالجة صرف صحي زفتى بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، والتي نفذتها شركة المقاولون العرب بتكلفة نحو 370 مليون جنيه، وتعمل بنظام التهوية الممتدة، وتخدم نحو 80 ألف نسمة بعدد من القرى والعزب، من بينها سندبسط وتصرفات مدينة زفتى بمنطقة كوبري العشرة وعزب يوسف جبر وعزت والجندي والبطرخانة، بما يدعم منظومة الصرف الصحي ويحسن الوضع البيئي والصحي بالمنطقة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تابع المحافظ أعمال محطة مياه سندبسط الارتوازية، المقامة على مساحة 1856 مترًا مربعًا، بطاقة تصميمية 12 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير مياه الشرب لنحو 47 ألف نسمة من أهالي سندبسط والعزب التابعة لها، بعد رفع طاقتها بنسبة 500% من 2400 إلى 12 ألف متر مكعب يوميًا، وزيادة عدد الآبار من بئر إلى ثلاثة آبار، وإنشاء محطة لإزالة الحديد والمنجنيز، إلى جانب إعادة تأهيل الخزان العلوي ورفع كفاءة المباني والموقع العام وتنفيذ شبكات مياه بطول 25 كيلومترًا، ليصل إجمالي الشبكات إلى نحو 65 كيلومترًا، مع توفير مولد كهربائي احتياطي.

كما تفقد مجمع الخدمات الحكومية بسندبسط المقام على مساحة 666 مترًا مربعًا بتكلفة 10.28 مليون جنيه، ويضم المركز التكنولوجي و17 شباكًا، والسجل المدني والشهر العقاري والتموين والوحدة المحلية والبريد والتضامن الاجتماعي والمجلس الشعبي المحلي، إلى جانب المجمع الزراعي البيطري المقام على مساحة 352 مترًا مربعًا بتكلفة 4.94 مليون جنيه، والذي يضم الجمعية الزراعية ومركز الإرشاد الزراعي والوحدة البيطرية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز طب الأسرة بسندبسط، المقام على مساحة 2050 مترًا مربعًا بتكلفة 54.62 مليون جنيه، ويضم عيادات طب الأسرة والأسنان والإسعافات الأولية، وصيدلية ومعمل تحاليل وخدمات رعاية الأمومة والطفولة ومركزًا للأشعة، إلى جانب وحدة طب الأسرة بنهطاي، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاجية والوقائية لأهالي القرية والقرى المجاورة. 

تحسين خدمات المواطنين 

واستمع المحافظ إلى شرح حول مؤشرات الأداء والخدمات المقدمة بالمركز والوحدة، موجهًا بأهمية استمرار المتابعة ورفع كفاءة المنشآت الخدمية والصحية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من مشروعات «حياة كريمة» هو وصول الخدمة إلى المواطن بالقرب من محل إقامته وبجودة تليق به.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي قري زفتي مبادرة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج

مصرع طفلة سقطت من سلم منزلها في سوهاج

اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج

أولوية تقسيم أحواض الأسماك تشعل مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

محكمة

الإعـ.دام لنجارين مسلح والسجن عامين لكهربائي في قضية إنهاء حياة شاب وسرقة دراجته بالخانكة

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد