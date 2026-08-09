محافظ الغربية يتفقد حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية بقرى زفتى

تفقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عددًا من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، شملت محطة معالجة صرف صحي زفتى، ومحطتي مياه نهطاي وسندبسط الارتوازيتين، إلى جانب مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري ومركز طب الأسرة بقرية سندبسط، ووحدة طب الأسرة بقرية نهطاي، وذلك لمتابعة معدلات التشغيل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالقرى، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كفاءة المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه نهطاي الارتوازية، التي جرى تطويرها ورفع كفاءتها ضمن مشروعات المبادرة، وتخدم نحو 21 ألف نسمة من أهالي نهطاي والدغايدة والعزب المجاورة، بطاقة تصميمية 4920 مترًا مكعبًا يوميًا.

كما تفقد محطة معالجة صرف صحي زفتى بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، والتي نفذتها شركة المقاولون العرب بتكلفة نحو 370 مليون جنيه، وتعمل بنظام التهوية الممتدة، وتخدم نحو 80 ألف نسمة بعدد من القرى والعزب، من بينها سندبسط وتصرفات مدينة زفتى بمنطقة كوبري العشرة وعزب يوسف جبر وعزت والجندي والبطرخانة، بما يدعم منظومة الصرف الصحي ويحسن الوضع البيئي والصحي بالمنطقة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تابع المحافظ أعمال محطة مياه سندبسط الارتوازية، المقامة على مساحة 1856 مترًا مربعًا، بطاقة تصميمية 12 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير مياه الشرب لنحو 47 ألف نسمة من أهالي سندبسط والعزب التابعة لها، بعد رفع طاقتها بنسبة 500% من 2400 إلى 12 ألف متر مكعب يوميًا، وزيادة عدد الآبار من بئر إلى ثلاثة آبار، وإنشاء محطة لإزالة الحديد والمنجنيز، إلى جانب إعادة تأهيل الخزان العلوي ورفع كفاءة المباني والموقع العام وتنفيذ شبكات مياه بطول 25 كيلومترًا، ليصل إجمالي الشبكات إلى نحو 65 كيلومترًا، مع توفير مولد كهربائي احتياطي.

كما تفقد مجمع الخدمات الحكومية بسندبسط المقام على مساحة 666 مترًا مربعًا بتكلفة 10.28 مليون جنيه، ويضم المركز التكنولوجي و17 شباكًا، والسجل المدني والشهر العقاري والتموين والوحدة المحلية والبريد والتضامن الاجتماعي والمجلس الشعبي المحلي، إلى جانب المجمع الزراعي البيطري المقام على مساحة 352 مترًا مربعًا بتكلفة 4.94 مليون جنيه، والذي يضم الجمعية الزراعية ومركز الإرشاد الزراعي والوحدة البيطرية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز طب الأسرة بسندبسط، المقام على مساحة 2050 مترًا مربعًا بتكلفة 54.62 مليون جنيه، ويضم عيادات طب الأسرة والأسنان والإسعافات الأولية، وصيدلية ومعمل تحاليل وخدمات رعاية الأمومة والطفولة ومركزًا للأشعة، إلى جانب وحدة طب الأسرة بنهطاي، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاجية والوقائية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

تحسين خدمات المواطنين

واستمع المحافظ إلى شرح حول مؤشرات الأداء والخدمات المقدمة بالمركز والوحدة، موجهًا بأهمية استمرار المتابعة ورفع كفاءة المنشآت الخدمية والصحية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من مشروعات «حياة كريمة» هو وصول الخدمة إلى المواطن بالقرب من محل إقامته وبجودة تليق به.