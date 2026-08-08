السجن المؤبد لرجل أنهى حياة زوجته بطعنات غادرة في الغربية

أصدر رئيس محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالسجن المتهم بقتل زوجته الذي تدعى شيماء داخل منزل الزوجية بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة،وذلك بعدما أنهى حياتها بسبب المساهمة في نفقات المعيشة بينهما.

وكانت هيئة المحكمة الموقرة

قررت تأجيل الجلسة في 25 مايو الماضي نظرًا للاستماع للشهود و إكتمال باقي أوراق القضية قبل ان يتم الإعلان بالحكم بالمؤبد على الزوج.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في شهر سبتمبر 2025 إخطارًا من مأمور مركز المحلة يفيد بإنهاء حياة زوجة تدعى شيماء على يد زوجها بعدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض سكين داخل منزل الزوجية في قرية محلة أبو علي التابعة لذات المركز.

وكثفت قوات مباحث مركز المحلة الكبرى جهودها، وتمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم، لتنجح في ضبطه خلال أقل من ساعتين من ارتكاب الجريمة خلال تواجده بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.