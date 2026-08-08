محافظ الغربية يبحث دعم القطاع الطبي وتعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية

اجتمع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مع الأستاذ الدكتور محمد حنتيره، عميد كلية الطب جامعة طنطا، لبحث سبل دعم القطاع الطبي بالمحافظة، وتعزيز التعاون مع كلية الطب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن جامعة طنطا تمثل صرحًا علميًا وأكاديميًا عريقًا، وبيتًا للخبرة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ما تمتلكه كلية الطب من مكانة علمية متميزة وكوادر أكاديمية متخصصة، بما يجعلها أحد الركائز المهمة في دعم وتطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

دعم محافظ الغربية

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الإمكانات العلمية والتخصصات الدقيقة بكلية الطب في دعم عدد من الملفات الطبية، وتعزيز التنسيق بين الكلية والأجهزة التنفيذية، بما يتيح توظيف الخبرات الأكاديمية في خدمة المواطنين، ويدعم جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الرعاية والخدمات الصحية.