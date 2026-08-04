استجابةً للشكاوى.. تحرير 13 محضرًا في حملة رقابية على مخابز طنطا

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي نُفذت استجابةً لشكاوى أهالينا على مخابز الخبز المدعم بقرى شوني وكفر الشرفاء بمركز طنطا.

أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرًا، وذلك في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 6 محاضر، تضمنت مخالفتي نقص وزن بمخبزين بقرية شوني وكفر الشرفاء بواقع 9 و15 و12 جرامًا، ومخالفتين لعدم وجود لوحة تشغيل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بثلاثة مخابز بقرية شوني.

كما أسفرت أعمال المرور التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تحرير 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بالمناطق المستهدفة إلى 13 محضرًا.

حملات تموينية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الميدانية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وصون حقوق أهالينا.