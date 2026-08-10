رصف عدد من الطرق بمدن وقرى دمياط



أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة ، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والمهندس طاهر صلاح، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بدمياط.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق شربين – دمياط، أمام مدينة كفر البطيخ، بطول نحو 5 كيلومترات، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع و تابع معدلات التنفيذ .

كما تفقد محافظ دمياط أعمال الرصف الجارية بطريق السوالم 18 بقرية كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد، بطول نحو 1.5 كيلومتر، لمتابعة سير الأعمال و معدلات التنفيذ.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتنسيق المستمر مع الجهات المنفذة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة .