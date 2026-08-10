حملة رقابية بالعاشر من رمضان.. التحفظ على ١٧٠ كجم من الدواجن وتحرير محاضر للمخالفات

أسفرت حملة رقابية مشتركة بمدينة العاشر من رمضان عن التحفظ على ١٧٠ كيلوجرامًا من الدواجن لحين فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات شملت عدم وجود تراخيص، وعدم توافر شهادات صحية، والذبح خارج المجزر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

ونفذت إدارة الطب البيطري الحملة بالتعاون مع إدارة التموين وهيئة سلامة الغذاء ومكتب رقابة الأغذية بالعاشر من رمضان، وبمشاركة إدارتي شؤون البيئة والمخلفات والأمن بجهاز المدينة، واستهدفت عددًا من محال الجزارة والدواجن والأسماك والمطاعم بالمجاورات ٣٩ و٥٤ و٥١ والحي العاشر «النور»، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المنظمة لتداول وإعداد المنتجات الغذائية، ومراجعة التراخيص والشهادات الصحية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، في إطار تكثيف الرقابة على منشآت تداول الغذاء بالمدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بما يعزز الرقابة على منشآت تداول الغذاء ويحافظ على سلامة المنتجات وصحة المواطنين.