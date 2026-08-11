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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر تطورات ملف المدافع المغربي أشرف داري ومفاجأة بشأن مستقبله

أشرف داري
أشرف داري
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن آخر تطورات ملف المدافع المغربي أشرف داري، ومفاوضات النادي الأهلي لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، إن هناك جلسة مطولة جمعت عصام سراج، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، مع وكيل أشرف داري، لمناقشة مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ملف انتقال داري إلى الوداد المغربي لم يُحسم حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة بشأن اقتراب إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن الأهلي قد يتحمل مبلغًا ماليًا كبيرًا حال إتمام رحيل اللاعب إلى النادي المغربي.

وشدد الناقد الرياضي على أن صفقة انتقال أشرف داري إلى الوداد لن تُعتبر مكتملة إلا بعد توقيع اتفاق رسمي ومكتوب بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن المفاوضات لا تزال مفتوحة ولم تصل إلى مرحلة الحسم النهائي.

وأشار شوقي إلى أن عدم نجاح مفاوضات انتقال داري إلى الوداد قد يفتح الباب أمام استمرار المدافع المغربي ضمن صفوف الأهلي، خاصة أن المفاجآت تظل واردة خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

وفي ملف تدعيم خط الوسط، كشف شوقي أن الأهلي يتحرك في الوقت نفسه للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الوسط، ليكون بديلًا لمحمد علي بن رمضان، مؤكدًا أن النادي لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع أي لاعب حتى الآن، رغم التفاوض بالفعل مع ثنائي أجنبي.

وأضاف أن تحركات الأهلي في ملف لاعب الوسط جاءت بموافقة حسين عموتة، المدير الفني للفريق، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة قبل غلق فترة الانتقالات.

واختتم محمود شوقي تصريحاته بالتأكيد على وجود حالة طوارئ داخل الأهلي خلال الساعات الحالية، مع استمرار التحركات لإبرام صفقات جديدة، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة قد تحمل تطورات جديدة بشأن مستقبل أشرف داري وصفقة لاعب الوسط الأجنبي.

الناقد الرياضي محمود شوقي محمود شوقي المدافع المغربي أشرف دار أشرف داري الأهلي فترة الانتقالات الحالية

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