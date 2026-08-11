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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملعب الدفاع الجوي حتى نهاية الموسم.. لماذا يرفض الزمالك العودة إلى ميت عقبة؟

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

حسم نادي الزمالك موقفه من ملعب تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة بعدما استقر مجلس الإدارة على استمرار إقامة المران خارج مقر النادي في ميت عقبة مع اعتماد ملعب الدفاع الجوي لاستضافة تدريبات الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

ولا يرتبط القرار بالمعسكر الحالي الذي يخوضه الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن استعداداته للموسم الجديد وإنما يأتي في إطار توجه داخل النادي لتوفير ملعب مستقل للفريق الأول يمنح الجهاز الفني واللاعبين أجواء أكثر هدوءًا وخصوصية خلال فترة الإعداد والمنافسات الرسمية.

وبذلك يبدو أن العودة إلى ملعب الزمالك في ميت عقبة لن تكون مطروحة في الوقت الحالي بعدما فضّل مجلس الإدارة استمرار العمل بالنظام الجديد خاصة في ظل القناعة بأن توفير مقر تدريبات بعيدًا عن الزحام اليومي داخل النادي قد يساعد الجهاز الفني على تنفيذ برنامجه بصورة أكثر تركيزًا.

لماذا اختار الزمالك الدفاع الجوي؟

قرار الاستمرار على ملعب الدفاع الجوي لم يأتِ بصورة مفاجئة إذ سبق أن ظهرت داخل الزمالك فكرة نقل تدريبات الفريق الأول إلى ملعب خارجي خلال الموسم الماضي في محاولة لتوفير مساحة أكبر من الخصوصية للفريق والجهاز الفني.

وكان جون إدوارد خلال فترة عمله في منصب المدير الرياضي بالنادي من أبرز الداعمين لفكرة تخصيص ملعب مستقل لتدريبات الفريق باعتبار أن الابتعاد عن مقر النادي يمكن أن يمنح اللاعبين والجهاز الفني ظروفًا أفضل للتحضير للمباريات بعيدًا عن الأجواء المحيطة بالنادي.

ورغم رحيل إدوارد عن منصبه لم تختفِ الفكرة من حسابات إدارة الزمالك بل استمرت عملية البحث عن الملعب الأنسب إلى أن استقر الاختيار على الدفاع الجوي باعتباره الخيار الأكثر ملاءمة لاحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

معتمد جمال يحسم الاتجاه

وجاءت رغبة الجهاز الفني لتمنح القرار دفعة إضافية بعدما أبدى معتمد جمال المدير الفني للزمالك ترحيبه باستمرار التدريبات على ملعب الدفاع الجوي.

ويرى الجهاز الفني أن العمل في ملعب مستقل يمنح الفريق قدرًا أكبر من التركيز خاصة مع ارتباط الموسم الجديد بعدد كبير من الارتباطات المحلية والقارية وعدم وجود حاجة إلى تغيير مقر التدريبات بصورة متكررة.

كما يوفر الملعب الخارجي مساحة أكبر أمام الجهاز الفني لتنفيذ برنامجه البدني والتكتيكي بعيدًا عن حركة الأعضاء والجماهير والزوار داخل مقر النادي وهو ما يسعى الزمالك إلى استثماره في بناء فريق أكثر استقرارًا من الناحية الفنية.

ميت عقبة خارج الحسابات مؤقتًا

وبحسب القرار الحالي لن يعود الفريق الأول إلى خوض تدريباته بصورة منتظمة على ملعب النادي في ميت عقبة خلال الموسم المقبل بعدما تم الاتفاق على استمرار إقامة التدريبات في الدفاع الجوي.

ولا يعني ذلك أن ملعب ميت عقبة خرج نهائيًا من حسابات الزمالك لكن الاتجاه الحالي يشير إلى أن الفريق لن يعتمد عليه كمقر رئيسي للتدريبات على الأقل خلال الفترة المحددة للقرار.

ويفتح ذلك الباب أمام تساؤل مهم حول مستقبل ملعب تدريبات الفريق داخل النادي خصوصًا أن ميت عقبة ظل لسنوات المقر الطبيعي لتحضيرات الزمالك قبل أن تبدأ فكرة الابتعاد عنه تدريجيًا.

خصوصية أكبر.. وهدف فني

ويأتي القرار في توقيت يحاول خلاله الزمالك إعادة ترتيب أوراق فريق الكرة بعد التغييرات التي شهدها النادي على المستويين الإداري والفني بالتزامن مع الاستعداد لموسم يحمل العديد من التحديات.

ويشارك الزمالك في الموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز إلى جانب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري وهو ما يفرض على الجهاز الفني إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة خصوصًا أن المنافسة لن تقتصر على بطولة واحدة.

ومن هنا تنظر إدارة النادي إلى مقر التدريبات باعتباره جزءًا من منظومة الإعداد وليس مجرد ملعب لخوض المران إذ تراهن على توفير بيئة مستقرة تساعد اللاعبين على التركيز وتمنح الجهاز الفني فرصة للعمل بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية.

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