محمود البزاوي يسخر من شعره على طريقة عاصي الحلاني: «والهوا طاير طاير»

حرص الفنان محمود البزاوي على السخرية من نفسه بطريقة كوميدية، بعدما نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتزامن مع مقطع من أغنية «مثل الكذبة» للفنان عاصي الحلاني.

واختار البزاوي تحديدًا كلمات الأغنية: «والهوا طاير طاير يلعب بهالضفاير»، في إشارة ساخرة إلى شعره الخفيف، ليحوّل ظهوره إلى لقطة كوميدية تفاعل معها متابعوه.

ويُعرف محمود البزاوي بحسه الكوميدي وتفاعله مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص من وقت لآخر على نشر مواقف وتعليقات ساخرة.

ويستعد الفنان محمود البزاوي للمشاركة في مسلسل جديد يحمل اسم "محمود الطيار" بطولة الفنان دياب والفنانة انتصار، وذلك بعد مشاركته في فيلم "الست لما" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود البزاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يحضر لمسلسل "محمود الطيار" خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدور سينال إعجاب الجمهور.

كما ينتظر البزاوي عرض فيلم "الست لما"، الذي يشارك فيه ضمن أحداث العمل خلال الأيام المقبلة.