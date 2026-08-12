قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: المنصة الوطنية للشباب خطوة استراتيجية في بناء الجمهورية الجديدة

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، بالتوجيهات الرئاسية الحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والتي وجه خلالها بتدشين منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته لاستقبال أفكار ومبادرات الشباب الواعد.

وأكد "محمود" في بيان، أن هذه الخطوة تُمثل ترجمة فعلية وصادقة لإيمان القيادة السياسية بأن شباب مصر ليسوا مجرد شريحة ديموغرافية، بل هم المحرك الأساسي وعصب التنمية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن تكليف مؤسسات بحجم الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، ينقل مشاركة الشباب من حيز الاجتهادات الفردية إلى إطار مؤسسي مستدام، يضمن دراسة الأفكار وتبني المبادرات البنّاءة وتطبيقها على أرض الواقع.

حقيقية لإيمان القيادة السياسية بأن الشباب هم عصب الجمهورية الجديدة

ولفت إلى أن المنصة الجديدة لن تكون مجرد نافذة استماع، بل ستُشكل حاضنة وطنية تصقل مواهب الشباب وتستثمر في طاقاتهم وإبداعاتهم، مما يعكس رغبة حقيقية من الدولة في إشراك الشباب في صنع القرار، مؤكدًا أن توفير هذه المساحة الآمنة والمفتوحة لطرح الرؤى يُعزز بشكل مباشر من ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الوطنية، ويُشكل حائط صد منيع يحمي عقول الشباب من محاولات الاستقطاب أو التهميش.

وشدد على أن رعاية الرئيس السيسي المباشرة لهذه المنصة هي رسالة طمأنة لكل شاب مصري بأن صوته مسموع، وأن فكرته محل اهتمام ورعاية من أعلى مستوى في الدولة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا متفردًا في الاستثمار في رأس المال البشري، لتؤكد للعالم أجمع أن مصر تنهض بسواعد وعقول أبنائها، وأن المستقبل الذي ننشده لن يُصاغ إلا بأيدي شبابنا المخلص.

حزب الجيل المنصة الوطنية بناء الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

حادث الإسماعيلية

بعيداً عن المُنظّرين والمتفلسفين.. تعليق عمدة قرى بحر البقر على فاجعة حادث الإسماعيلية

أحمد موسى

أحمد موسى يسلط الضوء على تخريج دفعتين جديدتين بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان بحضور كامل الوزير

قناة الحياة

المسجد في مصر.. منبر للوعي والتعايش ومرآة للهوية الوطنية

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد