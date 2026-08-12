حزب الجيل: المنصة الوطنية للشباب خطوة استراتيجية في بناء الجمهورية الجديدة

أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، بالتوجيهات الرئاسية الحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والتي وجه خلالها بتدشين منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته لاستقبال أفكار ومبادرات الشباب الواعد.

وأكد "محمود" في بيان، أن هذه الخطوة تُمثل ترجمة فعلية وصادقة لإيمان القيادة السياسية بأن شباب مصر ليسوا مجرد شريحة ديموغرافية، بل هم المحرك الأساسي وعصب التنمية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن تكليف مؤسسات بحجم الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، ينقل مشاركة الشباب من حيز الاجتهادات الفردية إلى إطار مؤسسي مستدام، يضمن دراسة الأفكار وتبني المبادرات البنّاءة وتطبيقها على أرض الواقع.

حقيقية لإيمان القيادة السياسية بأن الشباب هم عصب الجمهورية الجديدة

ولفت إلى أن المنصة الجديدة لن تكون مجرد نافذة استماع، بل ستُشكل حاضنة وطنية تصقل مواهب الشباب وتستثمر في طاقاتهم وإبداعاتهم، مما يعكس رغبة حقيقية من الدولة في إشراك الشباب في صنع القرار، مؤكدًا أن توفير هذه المساحة الآمنة والمفتوحة لطرح الرؤى يُعزز بشكل مباشر من ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الوطنية، ويُشكل حائط صد منيع يحمي عقول الشباب من محاولات الاستقطاب أو التهميش.

وشدد على أن رعاية الرئيس السيسي المباشرة لهذه المنصة هي رسالة طمأنة لكل شاب مصري بأن صوته مسموع، وأن فكرته محل اهتمام ورعاية من أعلى مستوى في الدولة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا متفردًا في الاستثمار في رأس المال البشري، لتؤكد للعالم أجمع أن مصر تنهض بسواعد وعقول أبنائها، وأن المستقبل الذي ننشده لن يُصاغ إلا بأيدي شبابنا المخلص.