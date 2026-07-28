قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"التعليم العالي" تغلق 4 منشآت وهمية بالإسكندرية والبحيرة والشرقية
إيران تهدد بمنع عبور الشركات المستفيدة من أصولها بـ مضيق هرمز
الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور
مسؤولون أمريكيون : الضغوط الاقتصادية على إيران أشد تأثيرا من الحملة العسكرية
بقرار وبن جديدة يجتازان الفحص الطبي .. وبرنامج خاص قبل الظهور مع الأهلي
نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
الجيش الروسي يواصل استهداف الموانئ وسفن القوات الأوكرانية
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أراضينا ليست قابلة للضم.. وحقوق شعبنا يجب الاعتراف بها
ترامب: نتنياهو يريد إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الصراع مع إيران
تعويض محمد صلاح يكلف ليفربول 9 مليارات جنيه .. تعرّف على مفاجأة الريدز
زيارة سرية إلى واشنطن .. نتنياهو يراهن على تغيير موقف ترامب تجاه إيران
الدولار يواصل التراجع بالبنوك .. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع مفاجئ للذهب قبل قرار الفيدرالي.. هل يبدأ المعدن الأصفر موجة هبوط جديدة؟!

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء
تراجع مفاجئ لأسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع في ختام اجتماع يستمر ‌ليومين، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
 

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4026.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.3 بالمئة إلى 4025.740 دولار، وفقًا لرويترز.

الذهب يربح محليًا أكثر من العالم.. سر انفصال السوق المصري عن البورصات؟

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة قسم تحليل الأسواق في شركة ستون إكس "ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق ضيق للغاية، مستندا إلى مستوى دعم عند 4000 دولار ⁠منذ أواخر شهر يونيو، مما يشير إلى احتمالية حدوث اختراق لهذا النطاق في مرحلة ما".
 

وأضافت "بشكل أساسي، لا تزال الأسواق الفعلية تتسم بهدوء شديد، في حين ينصب تركيز الخبراء على التفاعلات المتبادلة بين أسعار النفط وأسعار الفائدة والدولار، باعتبارها جميعا عوامل محركة رئيسية".

وتماسك الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ومن الناحية الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن واشنطن تجري "محادثات جيدة" مع إيران وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق ‌لحل ⁠الصراع بينهما، لكنه حذر من أن الضربات ستُستأنف إذا لم تفضِ المفاوضات إلى نتيجة.
 

وشهدت أسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم الثلاثاء، وحومت حول أدنى مستوياتها في أسبوع، وذلك وسط آمال بالتوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران.

الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة.. عيار 21 يقفز 90 جنيها والملاذات الآمنة تدفع الأسعار لأعلى

ودعا ترامب أمس الاثنين مجلس الاحتياطي إلى خفض أسعار الفائدة، ⁠قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم.
ويختتم مجلس الاحتياطي غدا الأربعاء اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين. 

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى ⁠أن من المتوقع بنسبة 38 بالمئة رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل.
وترى الأسواق أن هناك احتمالا بنسبة 80 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع ⁠البنك المركزي في سبتمبر.

الذهب يتماسك بدعم التضخم.. والفضة تحت ضغط الدولار والفائدة رغم استمرار نقص المعروض

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 57.35 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1587.90 دولار، وتراجع البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1251.92 دولار.

الذهب سعر الذهب اليوم في مصر سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر الذهب عالمياً الذهب العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

ترشيحاتنا

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

بالصور

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد