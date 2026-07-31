موقف الأهلي من ضم مدافع نانت الفرنسي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الليبي علي يوسف مدافع نانت الفرنسي، لم يتم التفاوض معه رسميا من جانب النادي الأهلي حتى الآن.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: الأهلي ليس لديه اهتمام بتدعيم الخط الخلفي بلاعبين أجانب، وهو يبحث حاليا عن لاعبين محليين أو لاعب يتم احتسابه محلي، لكن لا يوجد أي لاعب فلسطيني في الحسابات حاليا.

وأضاف: الأهلي يبحث عن مدافع محلي يمكنه الانضمام للفريق وتدعيم صفوفه.

وزاد: الأهلي لم يتفاوض حتى الآن على ضم الليبي علي يوسف من نانت الفرنسي.

وأشار إلى أن ملف محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي أيضا مغلق حاليا وكان هناك جس نبض له في فترة سابقة لكن اللاعب حتى الآن يريد البقاء في صفوف فريقه، كما أنه سبق وفاجئ مسئولي الأهلي وطلب الحصول على رقم خرافي وصل لـ3 مليون دولار.