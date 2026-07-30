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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد إسدال الستار على المونديال.. محمد صلاح يقود قائمة أغلى النجوم في سوق الانتقالات

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي
نتيجة الثانوية العامة 2026

مع انتهاء منافسات كأس العالم 2026 وتتويج المنتخب الإسباني باللقب، لم تكد أضواء البطولة تخفت حتى اشتعلت واحدة من أكثر المعارك إثارة في كرة القدم الحديثة معركة سوق الانتقالات الصيفية.

فبينما تسابق الأندية الزمن لإعادة تشكيل صفوفها استعدادًا للموسم الجديد، لا تزال أسماء لامعة في عالم الكرة تبحث عن وجهتها المقبلة، في مشهد استثنائي يتصدره الفرعون المصري محمد صلاح، إلى جانب نخبة من أبرز اللاعبين الذين أصبحوا متاحين مجانًا بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

محمد صلاح نهاية حقبة وبداية فصل جديد

أسدل محمد صلاح الستار على واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ ليفربول، بعدما أنهى مشوارًا امتد لتسعة أعوام حافلة بالبطولات والإنجازات، عقب اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة بالتراضي.

ورغم بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، لا يزال "الفرعون المصري" أحد أكثر اللاعبين جذبًا للاهتمام في سوق الانتقالات، إذ تبلغ قيمته السوقية، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، نحو 22 مليون يورو.

ويحظى صلاح باهتمام واسع من أندية الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من أندية الدوري الأمريكي، إلى جانب عروض أوروبية، بينما يواصل دراسة خياراته لاختيار المحطة المقبلة في مسيرته الكروية.

محمد صلاح

فلاهوفيتش يتصدر وصلاح يطارده

ورغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح، فإن صدارة قائمة أعلى اللاعبين الأحرار قيمة تذهب إلى المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو.

وغادر مهاجم يوفنتوس السابق النادي الإيطالي بعد أربعة مواسم، وسط تقارير تربطه ببرشلونة وبشكتاش، إلا أن مستقبله لا يزال معلقًا في انتظار الإعلان عن وجهته الجديدة.

سانشو انهيار القيمة بعد صفقة القرن

ويحتل الإنجليزي جادون سانشو المركز الثالث بقيمة سوقية تبلغ 18 مليون يورو، في واحدة من أكثر القصص لفتًا للانتباه داخل القائمة.

فالجناح الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2021 بقيمة سوقية وصلت إلى 90 مليون يورو، فقد نحو 80% من قيمته خلال خمس سنوات فقط، ليصبح اليوم أحد أبرز اللاعبين المتاحين مجانًا.

نجوم الخبرة يبحثون عن تحدٍ جديد

ولا تقتصر قائمة اللاعبين الأحرار على النجوم الشباب، بل تضم أسماء صنعت تاريخًا كبيرًا في الملاعب الأوروبية.

الكولومبي خاميس رودريغيز، البالغ من العمر 35 عامًا، يدخل السوق بقيمة تبلغ 1.5 مليون يورو بعد تجربة هادئة في الدوري الأمريكي، بينما يبحث الظهير الإسباني المخضرم داني كارفاخال عن محطة جديدة عقب نهاية رحلته مع ريال مدريد، بقيمة سوقية تصل إلى 4 ملايين يورو.

وفي المقابل، خرج المدافع الإنجليزي جون ستونز من قائمة اللاعبين الأحرار، بعدما كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عن توصله إلى اتفاق شفهي مع إنتر ميلان، ولم يتبق سوى الفحص الطبي وتوقيع العقود لإتمام الصفقة رسميًا.

20 نجمًا ينتظرون الفرصة الذهبية

تضم قائمة أعلى اللاعبين الأحرار قيمةً في سوق الانتقالات الصيفية 2026 الأسماء التالية:

دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس) – 35 مليون يورو.
محمد صلاح (ليفربول) – 22 مليون يورو.
جادون سانشو (مانشستر يونايتد) – 18 مليون يورو.
بامبا دينغ (لوريان) – 15 مليون يورو.
جوليان براندت (بوروسيا دورتموند) – 15 مليون يورو.
ديوغو ليتي (يونيون برلين) – 12 مليون يورو.
فرانك كيسي (الأهلي) – 12 مليون يورو.
فابينيو (الاتحاد) – 12 مليون يورو.
ليون غوريتزكا (بايرن ميونخ) – 12 مليون يورو.
إيف بيسوما (توتنهام) – 10 ملايين يورو.
لورينزو بيليغريني (روما) – 8 ملايين يورو.
أولكسندر زينتشينكو (أرسنال) – 8 ملايين يورو.
مارسيلو بروزوفيتش (النصر) – 8 ملايين يورو.
داني سيبايوس (ريال مدريد) – 7 ملايين يورو.
دينيس سيركين (سندرلاند) – 6 ملايين يورو.
كريبين دياتا (موناكو) – 6 ملايين يورو.
موسى بارو (التعاون) – 6 ملايين يورو.
ريوتارو إيتو (سينت ترويدنس) – 6 ملايين يورو.
أداما تراوري (فولهام) – 6 ملايين يورو.
دارلين يونجوا (لوريان) – 5 ملايين يورو.

ميركاتو مشتعل والصفقات الكبرى لم تبدأ بعد

ورغم أن سوق الانتقالات شهد العديد من الصفقات منذ فتح أبوابه، فإن وجود هذا العدد من النجوم دون أندية يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الإثارة، خاصة مع دخول الأندية الكبرى في سباق اللحظات الأخيرة لحسم تعاقدات قد تغيّر ملامح الموسم الجديد.

ويبقى اسم محمد صلاح الأكثر ترقبًا بين الجماهير ووسائل الإعلام، في انتظار الكشف عن النادي الذي سيكتب الفصل الجديد من مسيرته الكروية، بعد رحلة تاريخية صنعت منه أحد أبرز أساطير ليفربول وكرة القدم العالمية.

كأس العالم 2026 المنتخب الإسباني سوق الانتقالات الصيفية محمد صلاح الفرعون المصري محمد صلاح أندية الدوري الأمريكي

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