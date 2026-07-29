أحمد شوبير يتحمس لحقبة المدربين الجدد مع المنتخبات بعد كأس العالم

علق الإعلامي أحمد شوبير على التغييرات المنتظرة في الأجهزة الفنية لعدد من المنتخبات الكبرى، بعد الإخفاقات التي شهدها كأس العالم، معربًا عن حماسه لمتابعة التجارب الجديدة.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “كلوب إلى ألمانيا.. زيدان إلى فرنسا.. مانشيني إلى إيطاليا من جديد.. تغييرات كبيرة في المنتخبات بعد إخفاقات كأس العالم.. كتير مننا هينتظر بشغف وترقب مباريات المنتخبات علشان نشوف تجربتهم هتكون إزاي؟ متحمس جدًا أشوف كلوب وزيدان هيعملوا إيه مع ألمانيا وفرنسا.



وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق المرحلة الجديدة للمنتخبات الكبرى، في ظل الآمال المعقودة على المدربين أصحاب الأسماء اللامعة لإعادة بناء فرقهم والمنافسة بقوة على الألقاب القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة