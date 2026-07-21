برشلونة ينجز صفقة جيسي بيسيو.. ويتبادل العقود مع كلوب بروج

أكد الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن نادي برشلونة أنهى اتفاقه مع كلوب بروج البلجيكي للتعاقد مع الجناح الشاب جيسي بيسيو، ليصبح اللاعب على أعتاب الانتقال إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح رومانو أن الصفقة دخلت مراحلها الأخيرة، بعدما بدأ الناديان في تبادل الوثائق الرسمية، تمهيدًا للإعلان عن انتقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى برشلونة.

وأشار إلى أن الاتفاق يقضي بانتقال بيسيو مقابل 8.5 مليون يورو كقيمة ثابتة، مع احتفاظ كلوب بروج بنسبة 20% من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

ويأتي التعاقد مع بيسيو ضمن استراتيجية برشلونة الرامية إلى تدعيم صفوفه بالمواهب الصاعدة، في إطار المشروع الذي يشرف عليه المدير الرياضي ديكو بالتعاون مع مدير الكشافين جواو أمارال، استعدادًا لبناء فريق المستقبل.