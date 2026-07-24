كلوب :يستطيع المنتخب الوطني أن يوحدنا نحن الألمان

أعرب يورجن كلوب، المديب الفني الجديد لمنتخب ألمانيا عن سعادته بتولي مهمته الجديده مشددا انها تعد تحدي خاص بالنسبه له في ظل رغبتهزفي بناء فريق قوي يمتلك روح القتال والمثابره

وأكد كلوب في المؤتمر الصحفي عقب توليه المهمه “يستطيع المنتخب الوطني أن يوحدنا نحن الألمان أفضل من أي شيء آخر، وهذا ما يجعل هذا الدور مميزًا جدًا بالنسبة لي”

وأضاف “أنا ممتن لكل ما حظيت به من خبرة ومعرفة خلال الأشهر الـ18 الماضية مع ريد بول، الآن أشعر بالحماس لهذا الدور المميز في كرة القدم الألمانية، والذي سنتعامل معه بتواضع وصبر، لبناء فريق يقاتل من أجل بعضه البعض، ويستمتع بلعب كرة القدم، ويحظى بدعم كامل من شعبنا”