قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب المسجد النبوي: شدة الحر تذكرنا بجهنم وعليكم بإعانة الفقراء
انقلاب تريلا محملة بالملح على طريق سيوة – أبوشروف في مطروح
الوادي الجديد: تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج ودعم لـ2000 أسرة
وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية
استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة
يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟
1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية
وزير الخارجية يناقش الأوضاع بمنطقة القرن الأفريقي على هامش مؤتمر قمة كمبالا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأقصى بالدقهلية
الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز
الصحة تغلق منشأة غير مرخصة لزراعة الشعر ببني سويف وتضبط منتحلي صفة طبيب
مواجهة قوية.. حمزة عبد الكريم أساسي مع برشلونة أمام برمنجهام سيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اللجنة الوطنية لإدارة غزة: مهمتنا خدمة أهالي القطاع بكفاءة وشفافية

اللجنة الوطنية لإدارة غزة
اللجنة الوطنية لإدارة غزة
محمود نوفل

عبّرت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن ترحيبها بما أعلن عنه بشأن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع وفتح مسار نحو الشروع بتنفيذها.
 

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة : مهمتنا تتمثل بخدمة أهالي القطاع من خلال إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية.

وأضافت : سنركز على استعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة وتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز الأمن.

وتابعت : نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة الوطنية والتكامل مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص.


وزادت : سنعمل بالتنسيق التام مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية.


وختمت اللجنة الوطنية لإدارة غزة :إعادة الإعمار تتطلب التزاما دوليا مستداما وموارد مالية كبيرة وتعاونا بين كل الشركاء.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن مصدر مصري مطلع، أن حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء "مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا " موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


وأضاف المصدر- في تصريحات لإكسترا نيوز مساء /الخميس/- أن اجتماعا في القاهرة سيعقد قريبا وسيضم الوسطاء مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا؛ للتأكيد على التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.. موضحا أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة وأهلها وإنجاز إعادة إعمار القطاع.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها، كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة.

وأضاف أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

اللجنة الوطنية لإدارة غزة حماس مجلس السلام وقف إطلاق النار في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

إمام عاشور

مزاد إمام عاشور.. اتحاد جدة يرفع السعر والأهلي يحدد شروطه

ترشيحاتنا

الجيش الكويتي

الجيش الكويتي: دمرنا طائرات مسيرة دخلت البلاد صباح اليوم

غزة

غزة تترقب التطبيق العملي لاتفاق وقف إطلاق النار وسط آمال بإنهاء المعاناة

التعليم

برامج تدريبية جديدة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

بالصور

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد