اللجنة الوطنية لإدارة غزة: مهمتنا خدمة أهالي القطاع بكفاءة وشفافية

عبّرت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن ترحيبها بما أعلن عنه بشأن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع وفتح مسار نحو الشروع بتنفيذها.



وقالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة : مهمتنا تتمثل بخدمة أهالي القطاع من خلال إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية.

وأضافت : سنركز على استعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة وتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز الأمن.

وتابعت : نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة الوطنية والتكامل مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص.



وزادت : سنعمل بالتنسيق التام مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية.



وختمت اللجنة الوطنية لإدارة غزة :إعادة الإعمار تتطلب التزاما دوليا مستداما وموارد مالية كبيرة وتعاونا بين كل الشركاء.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن مصدر مصري مطلع، أن حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء "مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا " موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف المصدر- في تصريحات لإكسترا نيوز مساء /الخميس/- أن اجتماعا في القاهرة سيعقد قريبا وسيضم الوسطاء مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا؛ للتأكيد على التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.. موضحا أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة وأهلها وإنجاز إعادة إعمار القطاع.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها، كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة.

وأضاف أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.