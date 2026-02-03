قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

سقط من ارتفاع شاهق.. مصرع عامل أثناء العمل في مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية السمارنة التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع عامل في العقد الثلاثينات من العمر؛ إثر سقوطه من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء، في واقعة خيمت بالحزن على أهالي القرية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط شخص من ارتفاع شاهق أعلى مئذنة مسجد جارٍ إنشاؤه بدائرة مركز المراغة، ووجود حالة وفاة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المراغة، يرافقها عدد من القيادات التنفيذية، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبيّن سقوط المدعو «طارق ص. ع»، 37 عامًا، عامل، أثناء تواجده أعلى المئذنة لمباشرة أعمال البناء؛ ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن العامل فقد توازنه أثناء العمل على ارتفاع كبير، ليسقط أرضًا، دون وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما أكد عدد من شهود العيان أن المتوفي كان يؤدي عمله المعتاد داخل موقع الإنشاء قبل وقوع الحادث بلحظات.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا للعرض على مفتش الصحة وإنهاء إجراءات الدفن.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من توافر اشتراطات السلامة المهنية داخل موقع العمل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج سقوط مسجد

