نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر وزير المالية بعد متابعته لأزمة الحجز على حساب والده

وجه الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الشكر لوزير المالية لمتابعة أزمة الحجز على حساب والده.

وكتب نجل أبو زهرة عبر حسابه على فيسبوك: “أتقدم بخالص الشكر والعرفان لوزير المالية لاهتمامه الشديد ومتابعة موضوع الحجز على حساب الوالد ولقد أمر بفتح تحقيق في الواقعة وتم رفع الحجز عن الحساب، واتمني ان تكون بداية الحل لهذا الموضوع ويتم قفل ملفه الضريبي تماما بما أنه اعتزل الفن والعمل منذ أكثر من خمس سنوات”.

وكان قد تحدث أحمد أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لاحظت في الفترة الأخيرة عدم نزول المعاش في الحساب وذهبت للبنك للاستفسار عن سبب توقف الحساب وابلغوني بتواجد حجز على المعاش من مصلحة الضرائب ".

وتابع احمد أبو زهرة :" محدش بلغنا بحاجة عن وقف معاش والدي"، مضيفا" والدي مش بيشتغل للسنة السادسة على التوالي ومفيش حاجة المفروض يدفعها للضرائب لأنه لا يقوم بأي أنشطة فنية ".

وتابع أحمد أبو زهرة :" اخر ضرايب دفعناها بنفسي عن الفنان عبد الرحمن أبو هرة كان في عام 2021 ".

وأكمل احمد أبو زهرة :" نقابة المهن التمثيلية تواصلت معنا وتواصلوا مع مصلحة الضرائب وتواصل معي وزير المالية ".