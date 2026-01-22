قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 7 عمال وإصابة آخرين في انفجار مصنع للمعادن بالهند

إنفجار - أرشيفي
إنفجار - أرشيفي
محمود نوفل

لقي 7 عمال على الأقل حتفهم وأُصيب آخرين بجروح في انفجار وقع في مصنع لتصنيع المعادن في ولاية تشاتيسغار بوسط الهند.

وقالت الشرطة الهندية - وكالة "برس ترست أوف إنديا - بحسب الشرطة وقع الحادث في منطقة بالودابازار في منشأة تابعة لشركة ريال إسبات، وتعمل فرق الإنقاذ في موقع الانفجار، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

وصرح مسؤولون إن الانفجار وقع في فرن يعمل بالفحم بينما كان العمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في المنطقة، مما استدعى عملية إنقاذ وتحقيق واسعة النطاق".

فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى إن الانفجار وقع في مصنع شركة ريال إسبات آند باور المحدودة في قرية باكولاهي، التابعة لمركز شرطة بهاتابارا الريفية.

وذكرت التقارير أن "العمال كانوا يقومون بأعمال تنظيف روتينية بالقرب من فرن يعمل بالفحم الساخن عندما وقع انفجار مفاجئ في القسم، قذف الفحم المشتعل واللهب في اتجاهات متعددة".

وكانت قوة الانفجار كافية لإحداث خسائر فادحة في الأرواح وإصابات بالغة. ووصف شهود عيان رؤيتهم ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من المصنع بعد الانفجار مباشرة، مما أثار حالة من الذعر بين العمال والسكان المجاورين.

الهند مصنع لتصنيع المعادن الشرطة الهندية شركة ريال إسبات آند باور ولاية تشاتيسغار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية بالشرق الأوسط

الرئيس السيسي

يوسف زادة: السياسة المصرية في دافوس تعكس دورًا محوريًا بالملفات الإقليمية والدولية

ياميش رمضان

ياميش رمضان في متناول الجميع وأرخص من العام الماضي.. مفاجأة للمصريين

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد