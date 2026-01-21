قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
ديني

انطلاق دورة الاسناد ومجلس إجازة الصحاح الست بإشراف مفتي الهند

مفتي الهند والحضور
مفتي الهند والحضور

أُعلنت جامعة مركز الثقافة السنية عن تنظيم دورة الإسناد العلمية، وهي دورة مكثفة ليوم واحد، تُعقد في عدد من التواريخ المحددة خلال شهري يناير وفبراير 2026، وذلك بإشراف الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند سلطان العلماء، صاحب المسيرة العلمية التي تمتد لأكثر من ستة عقود من العطاء في خدمة الحديث النبوي وعلومه.

وتهدف الدورة إلى إحياء روح علم الحديث وربط طلاب العلم بسند النبي ﷺ، من خلال لقاء علمي مباشر يفتح أبواب الاتصال بالسند العالي، ويمنح المشاركين فرصة نادرة للاستفادة من الخبرة المتراكمة لمفتي الهند سلطان العلماء.

كما يتضمن البرنامج مجلس إجازة “الصحاح الست”، الذي يُعقد خلال الفترة من 20 يناير إلى 3 فبراير 2026، في إطار علمي منظم ومخصص.

وتتميز الدورة بعدد من الخصائص، أبرزها تخصيص مجموعة واحدة فقط، وقصر المشاركة على أول 300 مسجّل، إلى جانب جلسة خاصة مدتها ثلاث ساعات لكل مجموعة، مع لقاء مباشر مع فضيلة سلطان العلماء.

وأكد المنظمون أن المقاعد محدودة جدًا، وأن أولوية القبول ستكون وفق أسبقية التسجيل، داعين طلاب العلم والمهتمين بعلم الحديث إلى اغتنام هذه الفرصة العلمية النادرة لنيل الإجازة والاتصال بالسند الشريف.
 

