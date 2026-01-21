انطلاق دورة الاسناد ومجلس إجازة الصحاح الست بإشراف مفتي الهند

أُعلنت جامعة مركز الثقافة السنية عن تنظيم دورة الإسناد العلمية، وهي دورة مكثفة ليوم واحد، تُعقد في عدد من التواريخ المحددة خلال شهري يناير وفبراير 2026، وذلك بإشراف الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند سلطان العلماء، صاحب المسيرة العلمية التي تمتد لأكثر من ستة عقود من العطاء في خدمة الحديث النبوي وعلومه.

وتهدف الدورة إلى إحياء روح علم الحديث وربط طلاب العلم بسند النبي ﷺ، من خلال لقاء علمي مباشر يفتح أبواب الاتصال بالسند العالي، ويمنح المشاركين فرصة نادرة للاستفادة من الخبرة المتراكمة لمفتي الهند سلطان العلماء.

كما يتضمن البرنامج مجلس إجازة “الصحاح الست”، الذي يُعقد خلال الفترة من 20 يناير إلى 3 فبراير 2026، في إطار علمي منظم ومخصص.

وتتميز الدورة بعدد من الخصائص، أبرزها تخصيص مجموعة واحدة فقط، وقصر المشاركة على أول 300 مسجّل، إلى جانب جلسة خاصة مدتها ثلاث ساعات لكل مجموعة، مع لقاء مباشر مع فضيلة سلطان العلماء.

وأكد المنظمون أن المقاعد محدودة جدًا، وأن أولوية القبول ستكون وفق أسبقية التسجيل، داعين طلاب العلم والمهتمين بعلم الحديث إلى اغتنام هذه الفرصة العلمية النادرة لنيل الإجازة والاتصال بالسند الشريف.

