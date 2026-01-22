فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب صوم يومي الإثنين والخميس؛ وهذا يعم شهر شعبان-.

وتابعت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: وذلك لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعرض الأعمال على الله يوم الإثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" أخرجه النسائي.

فضل صيام يومي الإثنين والخميس

ويرجع فضل صيام يومي الخميس والإثنين على العبد في عدة أمور منها:

زيادة في الأجر

يعد صيام يومي الخميس والإثنين من صيام التطوع والذي يزيد العبد الأجر والثواب الذي يحصل عليه المسلم، بالإضافة إلى صيام الفريضة.

التقرب إلى الله تعالى

ومن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو صيام التطوع وفهو وسيلة عظيمة لمغفرة الذنوب وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تكفير الذنوب

الصيام من العبادات التي تكفر الذنوب وتطهّر القلب.

رفع الدرجات في الجنة

ومن فضل صيام التطوع عموما والذي منه صيام الخميس والإثنين هو أن للصائمين مكانة خاصة في الجنة ودرجات عالية.

تهذيب النفس

الصيام يتطلب جهاد النفس والصبر على الامتناع عن الطعام والشراب، وهو ما يزيد من قيمة الأجر.

الحكمة من صيام الإثنين والخميس

سبب اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم صيام هذين اليومين دون باقي أيام الأسبوع يرجع إلى الحديث الشريف رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.

وصيام يومي الخميس والإثنين مستحب لأن هذين اليومين من الأعمال تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، والنبي واظب على صيامهما لأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم.