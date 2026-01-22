قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجدي مرشد يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء الموبايلات الواردة من الخارج
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مارك روته من دافوس: لا بديل عن الناتو للدفاع الأوروبي وأوكرانيا أولوية قصوى

روته من دافوس: لا بديل عن الناتو كركيزة للدفاع الأوروبي وأوكرانيا أولوية أمنية قصوى
أ ش أ

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن الناتو سيظل الركيزة الأساسية للدفاع الأوروبي، مشددًا على أن أمن أوروبا والولايات المتحدة «غير قابل للفصل» في ظل التحديات المتصاعدة، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والتنافس الجيوسياسي في القطب الشمالي.


جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة بعنوان" الأمن الأوروبى"ضمن فاعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث ناقش مع قادة ومسؤولين أوروبيين مستقبل الأمن الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها وسط توترات داخل الحلف وتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.


وقال روته إن الناتو، منذ تأسيسه عام 1949، يمثل تحالفًا عبر أطلسيًا ضروريًا ليس فقط لأمن أوروبا، بل أيضًا لأمن الولايات المتحدة، موضحًا أن «أمن القطب الشمالي والأطلسي وأوروبا شرط أساسي لبقاء الولايات المتحدة آمنة». وأضاف أن أوروبا آمنة اليوم «بفضل ما تقوم به داخل الناتو وبفضل العلاقة القوية عبر الأطلسي».


وفيما يتعلق بتصاعد الجدل حول جرينلاند، امتنع روته عن الإدلاء بتعليقات علنية، مؤكدًا أن معالجة التوترات داخل الحلف تتم عبر «الدبلوماسية الهادئة»، لكنه شدد في المقابل على أهمية تعزيز أمن القطب الشمالي في مواجهة النشاط المتزايد لكل من روسيا والصين، لافتًا إلى أن سبعًا من الدول الثماني المطلة على القطب الشمالي أعضاء في الناتو، وأن الحلف قرر بالفعل تعزيز جهوده الدفاعية في هذه المنطقة.


ودافع الأمين العام للناتو عن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي، معتبرًا أن ضغوط ترامب أسهمت بشكل مباشر في دفع دول أوروبية وكندا إلى بلوغ مستوى إنفاق دفاعي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن التوجه الجديد يستهدف الوصول إلى 5%، منها 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي. وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بأكثر من 80 ألف جندي في أوروبا، لكنها تتوقع في المقابل أن «يتحمل الأوروبيون مسؤولية أكبر عن دفاعهم».


وفي رده على تساؤلات بشأن مستقبل الأمن الأوروبي، شدد روته على أنه «لا يمكن تصور دفاع أوروبي خارج إطار الناتو»، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، رغم أهميته، لا يمثل سوى 25% من إجمالي الناتج المحلي لدول الحلف، مقابل 75% لدول من خارج الاتحاد، وعلى رأسها الولايات المتحدة.


وحذر روته من تشتيت الانتباه عن الحرب في أوكرانيا بسبب قضايا أخرى، مؤكدًا أن دعم كييف يجب أن يبقى «الأولوية الأولى» لأمن أوروبا والولايات المتحدة. وأشار إلى استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في ظل ظروف شتوية قاسية، مؤكدًا أن كييف ما زالت بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية، خاصة الأميركية منها.


كما نبه إلى أن روسيا تعمل وفق «اقتصاد حرب»، حيث تخصص نحو 40% من ميزانيتها للدفاع، ما يستدعي من دول الناتو ليس فقط زيادة الإنفاق، بل أيضًا تعزيز القدرات الصناعية الدفاعية، محذرًا من أن الجاهزية الحالية لا تكفي لضمان الأمن في الأعوام المقبلة ما لم تُنفذ الالتزامات المتفق عليها.


وختم الأمين العام للناتو بالقول إن زيادة الإنفاق العسكري لا تهدف إلى إشعال الحروب، بل إلى منعها، مضيفًا: «إذا أردنا تجنب الحرب، فعلينا أن نكون مستعدين لها، وأن نُظهر لأي خصم محتمل أن الرد سيكون حاسمًا».

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته أمن أوروبا والولايات المتحدة «غير قابل للفصل» الحرب في أوكرانيا التنافس الجيوسياسي في القطب الشمالي فاعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأمن الأوروبى رئيس الأميركي دونالد ترامب

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

غرفة السياحة

25 شركة سياحة مصرية تشارك في معرض الفيتور الأسباني

الموافقة الاستيرادية عن المستلزمات التشخيصية

الأوراق المطلوبة وشروط الموافقة الاستيرادية عن المستلزمات التشخيصية

أجهزة طبية - ارشيفية

لو عايز تستورد أجهزة طبية .. الأوراق والشروط الواجب توافرها

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

