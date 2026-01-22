ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام

أكد وزير الخارجية الأمريكي ويتكوف أن بلاده تمكنت من إنجاز اتفاق سلام في غزة، مشيرًا إلى أن الاتفاق أسفر عن إعادة جميع المحتجزين إلى أهاليهم، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو استقرار الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.

تقدير الجهود الدولية

وقال ويتكوف إن بلاده تثمن جهود جميع الدول التي شاركت في عملية إحلال السلام بغزة، معتبرًا أن التعاون الدولي كان عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الإنجاز.

وشدد على أن هذا التعاون يعكس الإرادة المشتركة للسلام والاستقرار في المنطقة.

شكر خاص للرئيس المصري

ووجّه الوزير الشكر للرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام وإحلال الاستقرار بغزة، مؤكدًا أن الدور المصري كان حاسمًا في الوصول إلى الاتفاق وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.