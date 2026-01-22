كوشنر: تحقيق السلام أمر ضروري للغاية لقطاع غزة

أكد صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أن تحقيق السلام أمر ضروري للغاية لقطاع غزة، مشيرا: “حققنا خلال الـ100 يوم الماضية نتائج كبيرة بشأن السلام في غزة”.

وأضاف: “سنعمل على نزع سلاح حركة حماس.. وملتزمون باستعادة الأمن في غزة وتوفير الخدمات والحفاظ على كرامة الإنسان”.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: “العالم اليوم أغنى وأكثر أمانا وسلاما من أي وقت”.

وأضاف: “هناك سلام في الشرق الأوسط لم يكن يتصور أحد أنه أمر ممكن.. و59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط”.

وتابع: “الرئيس المصري قائد عظيم.. ومجلس السلام يضم أعضاء مميزين”، لافتا إلى أنه تم التمكن من إنهاء 8 حروب في العالم.







