تكثيف حملات رفع الإشغالات ليلا من شوارع كفر الشيخ| صور

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، جهودها لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمدينة كفر الشيخ.

يأتي هذا في إطار جهود الوحدة المحلية بكفر الشيخ، لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية، والحفاظ على المظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط ومواجهة كافة أوجه التعدي.

وتابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة رفع الإشغالات من شوارع وميادين حي غرب، بقيادة العقيد فتحي رزق، رئيس شرطة المرافق، ومحمد زكريا، رئيس حي غرب كفر الشيخ.

وقامت الحملة بأعمالها بمنطقة وسط البلد، وعدد من الشوارع الرئيسية ومنطقة المدينة الصناعية، حيث تم رفع جميع الإشغالات العشوائية التي تعطل حركة سير المواطنين، والسيارات.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أهمية تكثيف الحملات خلال شهر رمضان المعظم، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لإزالة جميع صور الإشغال التي تعيق حركة المرور أو تمثل تعديًا على حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك بحضور رمضان حامد، مساعد رئيس حي غرب، لشؤون الإشغالات والإزالات، ورجال شرطة المرافق، ورجال قسم الإشغالات بكفر الشيخ.