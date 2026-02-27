عصام شعبان عبد الرحيم يفتح النار على رواد السوشيال ميديا: “ربنا ياخدهم”

فتح المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، النار على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يبالغون في نشر الشائعات وتضخيم الخلافات العائلية.

وأوضح عصام خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي خلافات عائلية بسيطة تتحول أحيانًا إلى أزمات ضخمة بسبب تدخل هؤلاء، مؤكدًا: "مافيش أي خلاف حقيقي بيننا، لكن السوشيال ميديا أحيانًا بتولع الدنيا".

وأضاف: "دي عاملة زي جمرة نار، لو عرفت تمسكها من غير ما تتلسع، تقدر تحل أي مشكلة، لو استغليتها غلط بتولع الدنيا".

وأشار عصام إلى أن والده الراحل كان حريصًا على تنظيم الأمور بين الأبناء وتجنب الحسد أو الغيرة، وأن تماسك الأسرة وتفهمهم لطبيعة الحياة كان أهم من أي خلاف مادي.

وختم حديثه: "ربنا ياخد اللي بيستغلوا الأمور غلط في السوشيال ميديا"، مؤكدا أن هدفه حماية سمعة أسرته والحفاظ على الروابط الأسرية.