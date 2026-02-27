قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
جمال علام: سمير زاهر أفضل رئيس في تاريخ الجبلاية.. وهذه رسالتي للتوأم
آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
توك شو

السفير عاطف سالم : نتنياهو يرفض تشكيل لجنة رسمية للتحقيق بشأن أحداث طوفان الأقصى

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

اعتبر السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن لجان التحقيق والمساءلة تمثل أحد العناصر الأساسية التي تمكن الإسرائيليين من تصحيح أخطائهم، مشيراً إلى فعاليتها على مدى السنوات حتى عام 2022.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن هذه اللجان كانت تُشكل غالباً تحت إشراف المحكمة الأولية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي اختلف، مشيراً إلى أنه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث "طوفان الأقصى"، وأن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يرفض إنشاء لجنة رسمية ويقترح بدلاً منها لجنة متوازنة تجمع ممثلين عن المعارضة والحكومة، مستلهماً من تجربة لجنة التحقيق الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر.

السفير عاطف سالم نتنياهو طوفان الأقصى

