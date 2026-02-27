السفير عاطف سالم : نتنياهو يرفض تشكيل لجنة رسمية للتحقيق بشأن أحداث طوفان الأقصى

اعتبر السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن لجان التحقيق والمساءلة تمثل أحد العناصر الأساسية التي تمكن الإسرائيليين من تصحيح أخطائهم، مشيراً إلى فعاليتها على مدى السنوات حتى عام 2022.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن هذه اللجان كانت تُشكل غالباً تحت إشراف المحكمة الأولية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي اختلف، مشيراً إلى أنه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث "طوفان الأقصى"، وأن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يرفض إنشاء لجنة رسمية ويقترح بدلاً منها لجنة متوازنة تجمع ممثلين عن المعارضة والحكومة، مستلهماً من تجربة لجنة التحقيق الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر.