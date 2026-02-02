قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائب بالشيوخ يطالب بإنشاء وحدة جوازات سفر بزفتى

النائب حسني عطية سبالة
حسن رضوان

تقدّم النائب حسني عطية سبالة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى وزير الداخلية، مطالبًا بإنشاء وحدة لجوازات السفر بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، وذلك استجابة لمعاناة أهالي المدينة والمركز من صعوبة الحصول على هذه الخدمة الحيوية.

وأوضح النائب أن مواطني مدينة ومركز زفتى، الذين يزيد عددهم على نصف مليون نسمة، موزعين على مدينة زفتى و56 قرية ونحو 80 عزبة وتابع، يفتقرون إلى وجود وحدة محلية لاستخراج جوازات السفر، ما يضطرهم إلى التوجه إلى وحدة جوازات مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي يفرض عليهم أعباء مالية إضافية ومشقة جسدية ومعنوية كبيرة.

وأشار سبالة إلى أن الانتقال خارج المحافظة لاستخراج جوازات السفر يُثقل كاهل المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء، فضلًا عن معاناتهم من التكدس والازدحام الشديد داخل وحدة جوازات ميت غمر، بما يؤثر سلبًا على جودة الخدمة وكرامة متلقيها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء وحدة جوازات سفر بمدينة زفتى من شأنه تخفيف العبء عن المواطنين، وضمان حصولهم على حقهم في خدمة عامة أساسية بصورة لائقة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية واحتياجات المركز، ويحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف المراكز.

وأضاف أن هذا المقترح يتسق مع محور الحوكمة والإصلاح الإداري في إطار رؤية مصر 2030، ويعكس استجابة واقعية لاحتياجات ملحّة لأبناء مركز زفتى، داعيًا وزارة الداخلية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدراسة المقترح وتنفيذه بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجلس الشيوخ النائب حسني عطية سبالة المصري الديمقراطي الاجتماعي معاناة أهالي المدينة

