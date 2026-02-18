قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
حوادث

جمعهما الحب وفرقهما الموت.. اللحظات الأخيرة في حياة عروسي زفتي ضحيتا الغاز| صور

عروسان ضحايا الغاز القاتل بزفتي
عروسان ضحايا الغاز القاتل بزفتي
الغربية أحمد علي

لحظات من الألم والوجيعة خيمت بظلالها علي وجوه وقلوب كل الأسر والعائلات بقرية تفهنا العزب بمركز زفتي في محافظة الغربية عقب شيوع نبأ وفاة عروسان عقب مرور ثلاث ايام علي زواجهما بسبب تسرب الغاز القاتل الأمر الذي أصاب زملائهما وأقاربهما بالحزن العميق .


وشيع المئات من الأسر والعائلات في مشهد جنائزي مهيب جثماني عروسان عقب أداء صلاة الجنازة في ساعة متأخرة من مساء أمس عقب أداء صلاة الجنازة علي روحهما بالمسجد الكبير في وداع شعبي ودفنا كلاهما بمقابر أسرتهما .

لحظات الرحيل المفاجئ 

وكانت قرية تفهنا العزب شهدت وفاة عروسان مصرعهما نتيجة إختناقهما بغاز السخان داخل عش زوجية بعد مرور 3 أيام علي زواجهما .
تم تحرير محضر بالواقعة وباشر محمد حمدي وكيل نيابة مركز زفتي تحت اشراف المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام لنيابات شرق طنطا التحقيقات في الواقعة وسرعة طلب تحريات المباحث واستدعاء اسرة العروسين لسؤالهم واستصدار تصريح بالدفن .

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي  يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية تفهنا العزب التابعة لدائرة قسم شرطة مركز زفتي بالعثور علي جثتي عروسين متوفين داخل شقتهما بالقرية .

كما  انتقلت الأجهزة الامنية و قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة مركز زفتي الي موقع البلاغ 
وتبين العثور علي جثة الشاب سعيد محمد ٢٦ سنة  وعروسه ندي ٢٤ سنة متوفين داخل شقة الزوجية .

وبسؤال شهود العيان من الاقارب والاسرة اكدوا انهما عروسين جدد ولم يمض علي حفل زفافهما سوي ثلاثة ايام فقط وعند ذهاب احد الاقارب لزيارتهم لم يفتحا الباب وبإستدعاء الاسرة ودخول الشقة تبين وفاتهما .

وأفادت  معاينة مفتش الصحة  عن  تسبب تسرب غاز من السخان المستخدم داخل الشقة، في  وفاتهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين .

اخبار محافظة الغربية وفاة عروسان رحيل صادم الغاز القاتل زفتي تفهنا العزب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

نائب محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

احمد مالك وهدي المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

