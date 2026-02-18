جمعهما الحب وفرقهما الموت.. اللحظات الأخيرة في حياة عروسي زفتي ضحيتا الغاز| صور

لحظات من الألم والوجيعة خيمت بظلالها علي وجوه وقلوب كل الأسر والعائلات بقرية تفهنا العزب بمركز زفتي في محافظة الغربية عقب شيوع نبأ وفاة عروسان عقب مرور ثلاث ايام علي زواجهما بسبب تسرب الغاز القاتل الأمر الذي أصاب زملائهما وأقاربهما بالحزن العميق .



وشيع المئات من الأسر والعائلات في مشهد جنائزي مهيب جثماني عروسان عقب أداء صلاة الجنازة في ساعة متأخرة من مساء أمس عقب أداء صلاة الجنازة علي روحهما بالمسجد الكبير في وداع شعبي ودفنا كلاهما بمقابر أسرتهما .

لحظات الرحيل المفاجئ

وكانت قرية تفهنا العزب شهدت وفاة عروسان مصرعهما نتيجة إختناقهما بغاز السخان داخل عش زوجية بعد مرور 3 أيام علي زواجهما .

تم تحرير محضر بالواقعة وباشر محمد حمدي وكيل نيابة مركز زفتي تحت اشراف المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام لنيابات شرق طنطا التحقيقات في الواقعة وسرعة طلب تحريات المباحث واستدعاء اسرة العروسين لسؤالهم واستصدار تصريح بالدفن .

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية تفهنا العزب التابعة لدائرة قسم شرطة مركز زفتي بالعثور علي جثتي عروسين متوفين داخل شقتهما بالقرية .

كما انتقلت الأجهزة الامنية و قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة مركز زفتي الي موقع البلاغ

وتبين العثور علي جثة الشاب سعيد محمد ٢٦ سنة وعروسه ندي ٢٤ سنة متوفين داخل شقة الزوجية .

وبسؤال شهود العيان من الاقارب والاسرة اكدوا انهما عروسين جدد ولم يمض علي حفل زفافهما سوي ثلاثة ايام فقط وعند ذهاب احد الاقارب لزيارتهم لم يفتحا الباب وبإستدعاء الاسرة ودخول الشقة تبين وفاتهما .

وأفادت معاينة مفتش الصحة عن تسبب تسرب غاز من السخان المستخدم داخل الشقة، في وفاتهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين .