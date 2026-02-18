رداد لقيادات الوزارة: مش هنجح إلا بيكم.. و الاتقان والإبداع طريقنا لخدمة المواطن

في أول اجتماع له منذ توليه حقيبة الوزارة، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الخطوط العريضة لآليات العمل والتواصل وخطة المرحلة المقبلة…

وخلال اللقاء، وجّه الوزير رسالة واضحة للحضور قائلًا: "مش هنجح إلا بيكم"، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يقوم على العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، ومشددًا على ضرورة الاتقان والإبداع في الأداء، وتقديم خدمات لائقة للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أكد الحضور من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات دعمهم الكامل لرؤية الوزير، والتزامهم بالعمل بروح المسؤولية لتحقيق أهداف الوزارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.