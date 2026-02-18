قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
فن وثقافة

أحمد رمزي: فخر الدلتا أهم خطوة في حياتي وحلم كبير تحقق

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
ميرنا محمود

 أعرب الفنان أحمد رمزي عن سعادته بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل فخر الدلتا والذي من المقرر أن تنطلق في مساء اليوم الأربعاء.


وكتب احمد رمزي على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: النهاردة هتتعرض الحلقة الأولي من مسلسل فخر الساعة 6 .. المسلسل دا اهم خطوة في حياتي لأنها dmc الدلتا على كانت حلم كبير اوي بالنسبالي ومبسوط إني بحققه و يارب الحلم يكمل علي خير.. عندي مشاعر كتير قوي متلخبطة، متوتر وخايف ومش عارف اقول ايه .. بس اكثر حاجة عايز اقولها ان يارب تتبسطوا بالمسلسل وكل حاجة تكمل على خير والمسلسل يعجبكم وربنا يكتبلنا النجاح والخير.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم ، انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.

أحمد رمزي مسلسل فخر الدلتا مسلسلات رمضان الحلقه الاولى فخر الدلتا

