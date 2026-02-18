أحمد رمزي: فخر الدلتا أهم خطوة في حياتي وحلم كبير تحقق

أعرب الفنان أحمد رمزي عن سعادته بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل فخر الدلتا والذي من المقرر أن تنطلق في مساء اليوم الأربعاء.



وكتب احمد رمزي على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: النهاردة هتتعرض الحلقة الأولي من مسلسل فخر الساعة 6 .. المسلسل دا اهم خطوة في حياتي لأنها dmc الدلتا على كانت حلم كبير اوي بالنسبالي ومبسوط إني بحققه و يارب الحلم يكمل علي خير.. عندي مشاعر كتير قوي متلخبطة، متوتر وخايف ومش عارف اقول ايه .. بس اكثر حاجة عايز اقولها ان يارب تتبسطوا بالمسلسل وكل حاجة تكمل على خير والمسلسل يعجبكم وربنا يكتبلنا النجاح والخير.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم ، انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.