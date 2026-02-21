قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تجديد حبس عاملة بمحل دواجن أنهت حياة سيدة عجوز طمعا في 5 غوايش بزفتى

الغربية أحمد علي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة زفتى في محافظة الغربية، اليوم السبت، تجديد حبس عاملة بمحل دواجن أنهت حياة سيدة عجوز طمعا في 5 غوايش بقرية فرسيس بمركز زفتى.

 

قرار تجديد حبس 

كان المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا، وجه رئيس نيابة مركز زفتى بحبس عاملة محل دواجن بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز وسرقة مشغولاتها الذهبية بزفتى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تحرك أمني عاجل 

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من  ضبط عاملة بمحل دواجن بتهمة إنهاء حياة سيدة عجوز مسنة بقصد سرقة متعلقاتها ومشغولاتها الذهبية الخاصة، لمرورها بأزمة وضائقه مالية، بشوارع قرية فرسيس بمركز زفتى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من “أحمد. م”، نجل الضحية، يفيد باختفاء والدته أثناء زيارته لها برفقة نجله الصغير لتناول الغداء، حيث لم تعد إلى منزلها بينما كان هاتفها المحمول موجودًا، ما دفعه والأسرة لإبلاغ السلطات فورًا، وبدء البحث عنها.

وأفادت التحريات الأولية، من خلال كاميرات المراقبة، بأن آخر مكان تواجدت فيه نادية عبد الواحد كان بالقرب من أحد محال بيع الدواجن بالقرية، ودخلت إلى المحل لشراء دواجن عقب إحضارها بعض الخضراوات، إلا أنها لم تخرج منه، وكذلك لوحظ خروج عاملة من المحل وهي تحمل جوالا كبيرا، يشتبه في احتوائه على الجثمان، قبل أن يتم التخلص منه بالقرب من ترعة قريبة.

 

كما انتقلت قوة من مباحث مركز زفتى، وفريق بحث جنائي مشترك من قسم شرطة زفتى ومركز زفتى، وفرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بالغربية، إلى موقع الواقعة، وتم العثور على جثمان نادية عبد الواحد بجوار الترعة، داخل جوالين ومحكمين الغلق، وظهرت عليها آثار خنق حول الرقبة، فيما لاحظت الجهات المعنية غياب الحُلي الذهبية الخاصة بها، حيث كانت ترتدي أساور ذهبية (غوايش)، ما يرجح أن تكون الجريمة بدافع السرقة.

تم التحفظ على العاملة التي ظهرت داخل المحل في كاميرات المراقبة لاستكمال التحقيقات، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت أعمالها لفحص ظروف وملابسات الحادث، ورفع عينات لتحديد أسباب الوفاة بدقة وفق التقرير الطبي الشرعي.

سقوط المتهمة

تواصل مباحث مركز زفتى البحث والتحري لمعرفة ما إذا كان هناك شركاء آخرون وراء الحادث، وضبط جميع المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سرعة إنجاز التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تجديد حبس عاملة محل دواجن حبس 15 يوم إنهاء حياة سيدة عجوز

جانب من الحملة
فراخ مشوية ومحشية
توك توك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
