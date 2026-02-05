شوارع زفتى تتجمل وتستعيد رونقها.. «محمد فريد» في أبهى حُلّة بتوجيهات محافظ الغربية

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال التجميل والتطوير الجارية بشارع محمد فريد بمدينة زفتى، في إطار خطة المحافظة الهادفة إلى تحسين المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة البيئة المحيطة، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويحقق سيولة مرورية وصورة بصرية تليق بأبناء الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الأعمال تنفيذ دهانات جديدة للأرصفة والبلدورات، وأعمال تنسيق حضاري وزراعات تجميلية، إلى جانب رفع كفاءة عناصر الشارع بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي واستدامته.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال لضمان خروجها بالشكل اللائق الذي يلبّي تطلعات المواطنين.

ردع مخالفين

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الشوارع والميادين، باعتبارها واجهة حضارية تعكس مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن تحسين البيئة العمرانية لا يقل أهمية عن أي مشروع خدمي آخر، لما له من تأثير مباشر على شعور المواطن بالرضا والانتماء، موضحًا أن أعمال التجميل تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف مختلف مراكز ومدن المحافظة دون استثناء.

دهان الأرصفة

وفي هذا السياق، وجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير لجمعية «بشبابها هتبقى جنة» على دورها المجتمعي الإيجابي ومشاركتها الفعالة في أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية شريك أساسي في جهود التنمية، وأن ما يقدمه الشباب من نماذج مشرفة للعمل التطوعي يعكس وعيًا وطنيًا حقيقيًا وحرصًا على خدمة المجتمع، مشددًا على أن المحافظة تدعم جميع المبادرات الجادة التي تسهم في الارتقاء بالمظهر العام وتحقيق الصالح العام.

واختتم محافظ الغربية بتأكيده على استمرار هذه الجهود بجميع أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع الإنسان في صدارة أولويات العمل التنفيذي.