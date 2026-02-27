لعبة الكراسي الموسيقية تشعل السباق إلى لقب الدوري بين الفرسان الأربعة

يسعي الزمالك للحفاظ علي صدارة ترتيب الدوري حين يحل ضيفا على بيراميدز في قمة مباريات الجولة الـ19 للمسابقة، والتي تشهد مواجهة صعبة للأهلي أمام زد.

وتقام مباريات هذه الجولة علي ثلاثة أيام، حيث تبدأ غدا السبت بمواجهات وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، والأهلي وزد، وطلائع الجيش وحرس الحدود، والإسماعيلي والجونة.

وتقام يوم الأحد 4 مباريات هي إنبي مع المصري، وبيراميدز مع الزمالك، ومودرن سبورت مع بتروجيت، والبنك الأهلي مع سموحة.

وتختتم هذه الجولة بمباراتين يوم الاثنين المقبل، وهما الإتحاد السكندري مع غزل المحلة، وفاركو مع كهربا الإسماعيلية .

واشتعل صراع المنافسة على لقب الدوري ما بين رباعي القمة، حيث يتصدر الزمالك الترتيب بـ37 نقطة وبفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، المتساوي معه في ذات الرصيد، يليه في المركز الثالث الأهلي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، بـ36 نقطة وبفارق الأهداف أمام سيراميكا كليوباترا، صاحب المركز الرابع، الذي يمتلك نفس الرصيد ولكن الأخير خاض 18 مباراة بينما الثلاثي لعب 17 مواجهة فقط.

ولم تصل حدة المنافسة الي تلك القوة عند الصدارة فقط ولكنها امتدت للمنافسة علي التواجد ضمن السبعة الكبار، الذين سيلعبون بعد نهاية الدور الاول في مرحلة التتويج.

وتجرى دورة خاصة بين الأندية السبعة الأولى في الدور الأول، لتحديد البطل والفرق المتأهلة للمشاركة في البطولات القارية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بنسختها المقبلة 2026 / 2027، حيث تتنافس 6 فرق لخطف المقاعد الثلاث المتبقية وهم طبقا لترتيب الجدول، المصري البورسعيدي بـ29 نقطة في المركز الخامس، ويليه وادي دجلة سادسا بـ26 نقطة، ثم البنك الأهلي سابعا بـ25 نقطة وبفارق الأهداف عن زد وسموحة، صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب بنفس عدد النقاط، ثم بتروجيت في المركز العاشر بـ24 نقطة .

وتشهد مباريات الجولة مواجهات صعبة ربما تغير من جدول الترتيب، حيث يلتقي بيراميدز صاحب المركز الثاني مع نظيره الزمالك المتصدر بملعب الدفاع الجوي وسط ترقب من الأهلي الذي يلاقي زد علي استاد القاهرة.

ويسعي (الفارس الأبيض) لاستمرار سلسلة انتصاراته للحفاظ علي الصدارة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها .

ورغم البداية المتعثرة نوعا ما للزمالك في البطولة وتغيير جهازه الفني مرتين، لكنه وجد ضالته في المدرب المحلي معتمد جمال ليقود الفريق لصدارة جدول الترتيب في الجولة الماضية التي حقق فيها الفوز 2 / 1 علي زد، بينما تعثر سيراميكا كليوباترا (المتصدر السابق)، الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 أمام ضيفه الإسماعيلي.

وتبدو مهمة الزمالك صعبة أمام بيراميدز، الطامع في خطف الصدارة، خاصة في ظل اكتمال صفوف الفريق السماوي ودعمه بأربعة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وهم الفلسطيني حامد حمدان والأردني عودة الفاخوري والزامبي باسكال فيري وناصر ماهر من الفريق الابيض.

في المقابل، لم يقم الزمالك بإبرام أي صفقة الشهر الماضي بسبب معاقبته بإيقاف القيد من محكمة التحكيم الرياضية (كاس) .

من جانبه، يتطلع الأهلي للفوز علي زد أولا ثم انتظار قمة بيراميدز والزمالك وهو يمني نفسه بالتعادل لينفرد بصدارة جدول المسابقة أو فوز أحدهما وبالتالي يكون في المركز الثاني من جدول الترتيب.

واستعاد الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 45 لقبا، جهود الثنائي أحمد السيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بعد تعافيهما من الإصابة، ولكن تحوم الشكوك حول إمكانية الدفع بهما نظرا لغيابهما لفترة طويلة بسبب اصابات عضلية .

ويفقد الفريق الأحمر جهود عمرو الجزار وياسين مرعي للإصابة، فيما يطمح منافسة زد لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد.

ويخوض سيراميكا كليوباترا، صاحب المركز الرابع، لقاء صعبا للغاية، حين يحل ضيفا علي وادي دجلة، حيث يسعي الأول لمواصلة رحلة المنافسة وانتظار تعثر الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز للعودة من جديد لأحد مراكز القمة الثلاثة في لعبة الكراسي الموسيقية التي يشهدها الدوري المصري بنسخته الحالية .