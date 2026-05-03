فرج عامر: الأهلي لا يحتاج صفقات بقدر ما يحتاج دعم نجومه.. وحسين الشحات لاعب مزاجي

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق بقدرات لاعب الأهلي حسين الشحات، مؤكدًا أنه لاعب حريف ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، لكنه في الوقت نفسه “مزاجي” وهو ما يمثل، على حد وصفه، أخطر ما يواجه لاعب كرة القدم.

وقال فرج عامر عبر فيسبوك إن الشحات قدم أداءً مميزًا في مباراة القمة أمام الزمالك، ونجح في تسجيل هدف عالمي يعكس قدراته الفنية العالية، متسائلًا عن سبب عدم استمراره على نفس المستوى بشكل دائم.

وأضاف أن اللاعب يحتاج إلى دعم نفسي ومعنوي مستمر من أجل الحفاظ على تركيزه وثبات مستواه داخل الملعب.

وفي سياق حديثه، أكد فرج عامر أن الأهلي في المرحلة الحالية لا يحتاج إلى صفقات جديدة بقدر ما يحتاج إلى إعادة تأهيل واستعادة أفضل مستويات لاعبيه الحاليين، مشيرًا إلى ضرورة “إزالة الصدأ” عن بعض النجوم.

وذكر عددًا من اللاعبين الذين وصفهم بالعناصر المهمة داخل الفريق، ومن بينهم أشرف بن شرقي وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، مؤكدًا أنهم قادرون على تقديم مستويات أفضل مع الدعم والتركيز المناسبين.