حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد

التهم حريق ثلاجة دواجن مجمدة داخل شركة للاستثمار الصناعي والزراعي فى مدينة الشيخ زايد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل ثلاجة مجمدات فى شركة للاستثمار الزراعي والصناعي بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال النيران داخل عنبر ودواجن كانت مخزنة داخل الثلاجة، وتمت عملية إخماد الحريق.

حاصرت قوات الإطفاء النيران وتمكنت من إخمادها ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.