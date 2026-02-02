قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
حوادث

حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

التهم حريق ثلاجة دواجن مجمدة داخل شركة للاستثمار الصناعي والزراعي فى مدينة الشيخ زايد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل ثلاجة مجمدات فى شركة للاستثمار الزراعي والصناعي بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال النيران داخل عنبر ودواجن كانت مخزنة داخل الثلاجة، وتمت عملية إخماد الحريق.

حاصرت قوات الإطفاء النيران وتمكنت من إخمادها ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح. 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

