الأهلي يقترب من إنهاء ملف توروب مبكرا.. مفاوضات مستمرة على المقابل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود ترحيب مبدئي من وكيل المدرب الدنماركي ييس توروب لفكرة فسخ التعاقد مع القلعة الحمراء قبل الموعد المحدد في نهاية يونيو المقبل.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن وكيل المدرب أبدى مرونة خلال الساعات الماضية بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية عقب نهاية منافسات الدوري منتصف شهر مايو الجاري، بدلًا من الانتظار حتى نهاية العقد رسميًا.

وأضاف الغندور، أن المفاوضات الجارية حاليًا بين الطرفين تتركز حول المقابل المالي، حيث يطالب وكيل المدرب بالحصول على ما يعادل راتب 6 أشهر كتعويض عن فسخ العقد مبكرًا، في حين يسعى مسؤولو الأهلي لتقليل القيمة المالية والوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

وأكد الغندور أن تحرك الأهلي يأتي في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف المدير الفني بشكل مبكر، من أجل فتح باب التفاوض مع مدرب جديد يقود الفريق بداية من الموسم المقبل، دون التقيد بموعد نهاية عقد توروب.

وأختتم الغندور أن مسؤولو النادي أن الانتظار حتى 30 يونيو، والاكتفاء بسداد الشرط الجزائي الذي يعادل 3 أشهر فقط، قد يؤخر خطوات التعاقد مع البديل ويؤثر على الاستعدادات للموسم الجديد.