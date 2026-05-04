أول تحليق لـ"جدعون".. إسرائيل تختبر طائرة بوينج KC-46 الجديدة

أجرت طائرة التزود بالوقود بوينغ KC-46، التي تعاقدت عليها إسرائيل، أول رحلة تجريبية لها في الولايات المتحدة، تمهيدًا لتسليمها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الطائرة ستحمل الاسم العبري "جدعون".



وتُعد هذه الطائرة الأولى ضمن ست طائرات من الطراز نفسه تعاقدت عليها إسرائيل، في إطار خطط لتحديث أسطول سلاح الجو، إلى جانب صفقات تشمل مقاتلات مثل إف-35 وإف-15 آي إيه.



ومن المقرر تزويد الطائرات الجديدة بأنظمة تتوافق مع المتطلبات التشغيلية، كما ستُستخدم لاحقًا بديلاً عن طائرات "رام" القديمة من طراز بوينغ 707، التي تُستخدم منذ سنوات.



وبدأت الصفقة عام 2022 بتوقيع اتفاق لشراء أربع طائرات، قبل أن يتم توسيعها لاحقًا لتشمل طائرتين إضافيتين. وتُعد هذه الطائرات من بين الطرازات المستخدمة لدى عدد محدود من الدول، من بينها اليابان.