"بيتكوين" تتجاوز 80 ألف دولار مسجلة أعلى مستوى في 3 أشهر بدعم صناديق الاستثمار

قفزت أسعار العملة المشفرة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم / الاثنين / ، لتتجاوز حاجز الـ 80 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مدفوعة بتدفقات نقدية قوية نحو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وزيادة المراكز الطويلة، رغم مؤشرات على هدوء الطلب الفوري.

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن "بيتكوين" - أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية - سجلت ارتفاعا بنسبة 2.7% لتصل إلى 80,286.50 دولار، مستفيدة من عمليات اقتناص الفرص الشرائية عند مستويات منخفضة.

وشهدت الأسواق انتعاشا جماعيا، حيث صعدت عملة "إيثر" بنسبة 3.6% لتصل إلى 2,387.64 دولار، كما ارتفعت عملات "XRP" و"BNB" و"Solana" بنسب تراوحت ما بين 2% و2.3%، في حين سجلت عملة "Dogecoin" مكاسب بلغت 4.6%.

وعزا محللون هذا الصعود بشكل رئيسي إلى التدفقات الرأسمالية نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة، حيث كشفت بيانات منصة "SoSoValue" أن صافي التدفقات بلغ 1.97 مليار دولار خلال أبريل، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2025، تزامناً مع الأداء القوي لأسواق الأسهم الأمريكية.

وفي سياق متصل، ساهم التقدم المحرز بشأن مشروع قانون تنظيمي أمريكي يُعرف باسم "قانون CLARITY" في تحسين معنويات المستثمرين، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وترقب مسار أسعار الفائدة العالمية، وهي العوامل التي حدت من تحقيق مكاسب أوسع.

وعلى صعيد التحركات المؤسسية، أعلن مايكل سايلور رئيس مجلس إدارة شركة "Strategy" - أكبر حائز مؤسسي لبيتكوين عالميا - توقف الشركة عن عمليات الشراء الأسبوعية للعملة المشفرة مؤقتا، وذلك قبيل صدور نتائج أعمال الربع الأول المقررة غداً / الثلاثاء / ، وسط توقعات بتسجيل خسائر فصلية نتيجة تذبذب قيمة حيازاتها الرقمية.