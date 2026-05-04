محمد الغازي يقود مباراة سموحة.. وسجل إيجابي مع الزمالك هذا الموسم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة سموحة المقبلة، في إطار منافسات المسابقات المحلية.

ويملك الغازي سجلًا إيجابيًا خلال المباريات التي أدارها لفريق الزمالك في الموسم الجاري، حيث تولى تحكيم 4 مواجهات حقق خلالها الفريق الأبيض الفوز في جميعها.

وجاءت مباريات الزمالك تحت إدارة محمد الغازي كالتالي:

الفوز على البلدية بنتيجة 1-0 في كأس مصر

الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الجولة 13 من الدوري

الفوز على زد بنتيجة 2-1 في الجولة 19 من الدوري

الفوز على بيراميدز بنتيجة 1-0 في المرحلة الثانية من الدوري

ويعكس هذا السجل حالة من التفاؤل داخل صفوف الزمالك قبل المواجهات المقبلة، في ظل النتائج الإيجابية التي تحققت تحت صافرة الحكم محمد الغازي.