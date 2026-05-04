في 3 قطاعات.. 1.1 مليار دولار إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي بالإسكندرية

كشفت السفيرة أنجيلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن إجمالي استثمارات الاتحاد في مدينة الإسكندرية تبلغ 1.1 مليار يورو.

وأكدت أن هذه الاستثمارات طويلة الأمد وتتركز في ثلاثة قطاعات استراتيجية هي: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، وذلك ضمن رؤية شاملة لدعم البنية التحتية في المحافظة.

طفرة في الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية ونجاح القطاع الزراعي

وقالت إيخهورست: تضاعف الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات لتصل إلى 12 مليار يورو حاليًا، مقارنةً بـ 6.4 مليار يورو سابقًا.

وبينت أن الصادرات الزراعية سجلت نموًا قياسيًا بلغ 3.5 مرة لتصل إلى 2.5 مليار يورو، فيما حقق التبادل التجاري في قطاع الخدمات (السياحة والنقل) فائضًا لصالح مصر قدره 2.6 مليار يورو في عام 2024.

تعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية

وأكدت السفيرة أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وصل إلى مستوى ثان أكبر، حيث تجرى حاليًا اجتماعات تحضيرية لعقد اجتماع رسمي على مستوى وزراء خارجية الطرفين لمناقشة كافة القضايا الإقليمية التي تشغل العالم.

وتابعت أن العالم يحتاج اليوم لمزيد من التنسيق الأمني والسياسي نظرًا للتحديات الراهنة، مشيدةً بمكانة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كصرح فريد تأسس تحت مظلة الجامعة العربية.

واستعرضت السفيرة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وفي مقدمتها "مترو أبو قير" و"ترام الرمل"، موضحة أن الاتحاد يقدم تمويلات في شكل منح بينما يساهم بنك الاستثمار الأوروبي بقروض ميسرة.

الإسكندرية ودورها المحوري

وأشارت إلى أن الإسكندرية تمتلك فرصة للعب دور نقطة الاتصال المركزية بين أوروبا وأفريقيا، مما يتطلب وضع مخطط عام شامل لتطوير هذا الدور المحوري.

ولفتت أن الهدف من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في الإسكندرية هو تحقيق نتائج ملموسة تؤثر إيجابا على حياة المواطنين في المحافظة مع الحفاظ على التراث والهوية السكندرية الاتحاد الأوروبي.

وفي ملف الهجرة، أكدت إيخهورست أن إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بشأن هذا الملف خلال الست سنوات الأخيرة بلغ نحو 600 مليون يورو، مشيدة بالدور المصري في توفير العديد من الخدمات لتحسين جودة حياتهم.

وأوضحت أن ملف الهجرة من أهم الملفات التي يهتم بها الاتحاد الأوروبي ويتعاون مع مصر لتقديم كافة المساعدات اللازمة.

أكدت السفيرة اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون في تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، لافتة إلى أن زيارات سفراء دول الاتحاد الأوروبي للمحافظة تساهم في زيادة معدلاه الجذب السياحي للمدينة الساحلية.

كما أكدت على ضرورة تبني نظرة كاملة لتطوير السياحة في الإسكندرية عبر تحسين الفنادق والطرق، معلنةً استعداد الاتحاد لتقديم دفعة قوية لهذا القطاع، خاصةً بعد استقبال ميناء الإسكندرية 4 سفن سياحية كبرى في شهر أبريل.

ورأت أن المستقبل سيشهد مزيدًا من التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول الرقمي لضمان نمو اقتصادي مستدام.