قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط: مصر بصدد إطلاق حزمة تقارير استراتيجية لدعم كفاءة السياسات الاقتصادية
وزير المجالس النيابية: الحكومة لا تتستر على أي فساد في هيئة التأمينات
​جنايات طور سيناء تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لمدان باختطاف طفلة والتعدي عليها
وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
من قصور الملوك للسوشيال ميديا.. رحلة الشيخ طه الفشنى وعودة “يا أيها المختار”
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
البحرية الإيرانية تمنع دخول مدمرات أمريكية و صهيونية إلى مضيق هرمز
تحقيقات التحـ.ـرش تهز إسرائيل.. صدمة بعد كشف وقائع استغلال داخل مكتب المدعي العام بدولة الاحتلال
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"
حالة وفاة و7 مصابين.. القبض على سائق ميكروباص دهس 8 أشخاص في المرج
فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية
الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في 3 قطاعات.. 1.1 مليار دولار إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي بالإسكندرية

مؤتمر صحفي بالإسكندرية
مؤتمر صحفي بالإسكندرية
أحمد بسيوني

كشفت السفيرة أنجيلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن إجمالي استثمارات الاتحاد في مدينة الإسكندرية تبلغ 1.1 مليار يورو.

وأكدت أن هذه الاستثمارات طويلة الأمد وتتركز في ثلاثة قطاعات استراتيجية هي: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، وذلك ضمن رؤية شاملة لدعم البنية التحتية في المحافظة.

طفرة في الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية ونجاح القطاع الزراعي

وقالت إيخهورست: تضاعف الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات لتصل إلى 12 مليار يورو حاليًا، مقارنةً بـ 6.4 مليار يورو سابقًا.

 وبينت أن الصادرات الزراعية سجلت نموًا قياسيًا بلغ 3.5 مرة لتصل إلى 2.5 مليار يورو، فيما حقق التبادل التجاري في قطاع الخدمات (السياحة والنقل) فائضًا لصالح مصر قدره 2.6 مليار يورو في عام 2024.

تعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية

وأكدت السفيرة أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وصل إلى مستوى ثان أكبر، حيث تجرى حاليًا اجتماعات تحضيرية لعقد اجتماع رسمي على مستوى وزراء خارجية الطرفين لمناقشة كافة القضايا الإقليمية التي تشغل العالم.

وتابعت أن العالم يحتاج اليوم لمزيد من التنسيق الأمني والسياسي نظرًا للتحديات الراهنة، مشيدةً بمكانة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كصرح فريد تأسس تحت مظلة الجامعة العربية.

واستعرضت السفيرة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وفي مقدمتها "مترو أبو قير" و"ترام الرمل"، موضحة أن الاتحاد يقدم تمويلات في شكل منح بينما يساهم بنك الاستثمار الأوروبي بقروض ميسرة.

الإسكندرية ودورها المحوري

 وأشارت إلى أن الإسكندرية تمتلك فرصة للعب دور نقطة الاتصال المركزية بين أوروبا وأفريقيا، مما يتطلب وضع مخطط عام شامل لتطوير هذا الدور المحوري.

ولفتت أن الهدف من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في الإسكندرية هو تحقيق نتائج ملموسة تؤثر إيجابا على حياة المواطنين في المحافظة مع الحفاظ على التراث والهوية السكندرية الاتحاد الأوروبي.

وفي ملف الهجرة، أكدت إيخهورست أن إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بشأن هذا الملف خلال الست سنوات الأخيرة بلغ نحو 600 مليون يورو، مشيدة بالدور المصري في توفير العديد من الخدمات لتحسين جودة حياتهم. 

وأوضحت أن ملف الهجرة من أهم الملفات التي يهتم بها الاتحاد الأوروبي ويتعاون مع مصر لتقديم كافة المساعدات اللازمة.

أكدت السفيرة اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون في تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، لافتة إلى أن زيارات سفراء دول الاتحاد الأوروبي للمحافظة تساهم في زيادة معدلاه الجذب السياحي للمدينة الساحلية.

كما أكدت على ضرورة تبني نظرة كاملة لتطوير السياحة في الإسكندرية عبر تحسين الفنادق والطرق، معلنةً استعداد الاتحاد لتقديم دفعة قوية لهذا القطاع، خاصةً بعد استقبال ميناء الإسكندرية 4 سفن سياحية كبرى في شهر أبريل. 

ورأت أن المستقبل سيشهد مزيدًا من التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول الرقمي لضمان نمو اقتصادي مستدام.

الإسكندرية مؤتمر صحفي الاتحاد الأوروبي سفيرة استثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

مجلس النواب

نائب: أموال المعاشات تُدار بشكل غير أمثل.. ويجب تحويلها إلى استثمارات حقيقية

حزب المحافظين

المحافظين يعلن إجراء أول تصويت إلكتروني لانتخاب المكتب السياسي بمشاركة 18 مرشحًا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد