نفسنا نفرح.. الدردير يوجه رسالة لـ مشجعي الزمالك قبل القمة
وداع أسطوري يقترب؟ آرني سلوت يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح
في عيد العمال.. رداد: نخطط لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى 2030
الداخلية تكشف كواليس منشور ساخر من خدمات الأدلة الجنائية
التحركات الأولى للمتهم باغتيال ترامب قبل وصوله قاعة العشاء | شاهد
القبض على 7 رجال وسيدتين يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر الآن
موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 1 مايو 2026
جيش الاحتلال: دمرنا مقار قيادة ومبان عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
بمناسبة اليوم العالمي للعمل.. 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2025
حدث قبل قمة الزمالك.. لوك زيزو وتصرف مثير لعبدالله السعيد وتهديد لـ الأهلي
قبل القمة 131.. تفوق تاريخي أهلاوي أمام الزمالك قبل ديربي القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لأزمة أكاديمية الفنون.. استثناء فردي يفجر صدامًا مع اللوائح في معهد السينما.. وتدخل وزيرة الثقافة لاحتواء الأزمة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال الشرقاوي

في واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل داخل الوسط الأكاديمي والفني، تفجرت أزمة داخل أكاديمية الفنون على خلفية قرار استثنائي يتعلق بقبول طالب بالدراسات العليا في قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني، وهو ما فجر خلافًا حادًا بين إدارة الأكاديمية ومجلس القسم، وطرح تساؤلات واسعة حول حدود السلطة الإدارية، ومدى الالتزام باللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي.

بداية الأزمة جاءت مع طرح مقترح بقبول حالة فردية للالتحاق بالدراسات العليا في توقيت غير معتاد، منتصف الفصل الدراسي الثاني، مع إعداد جدول دراسي خاص لهذا الطالب، وهو ما قوبل برفض قاطع من مجلس قسم التصوير، الذي اعتبر الإجراء «استثنائيًا» ويمس بشكل مباشر نزاهة العملية التعليمية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفي بيان رسمي، أكد القسم أن تنفيذ مثل هذا القرار يعد «استحالة فنية وأكاديمية»، خاصة في ظل عدم وجود طلاب مقيدين بالفعل في هذا المستوى خلال نفس الفصل الدراسي، معتبرًا أن تمرير مثل هذه الاستثناءات يفتح الباب أمام تجاوزات أخطر تمس جوهر العدالة داخل المؤسسة التعليمية.
التصعيد لم يتوقف عند حدود الرفض، بل ازداد حدة بعد قرار رئيسة الأكاديمية، الدكتورة نبيلة حسن، بإحالة مجلس القسم ومجلس المعهد إلى التحقيق، في خطوة وُصفت داخل الأوساط الأكاديمية بأنها «سابقة غير معهودة»، وأثارت حالة من القلق بشأن استقلالية الأقسام العلمية.

في المقابل، أصدرت الأكاديمية بيانًا رسميًا نفت فيه منح أي استثناءات، مؤكدة أن القرار الصادر عن مجلس الأكاديمية في يناير 2026 لم يتضمن قبولًا نهائيًا للطالب، بل مجرد السماح له بتقديم أوراقه والخضوع لكافة الاختبارات وفق القواعد المعمول بها، دون أي تمييز، كما شددت على أن الدراسة بالدبلوم لم تبدأ فعليًا إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ما يجعل الإجراءات – بحسب بيانها – متوافقة مع الإطار الزمني القانوني.

ولاحتواء الأزمة، أعلنت رئيسة الأكاديمية عن فتح باب التقديم أمام جميع الراغبين، في محاولة لإعادة التوازن وضمان تكافؤ الفرص، إلا أن هذا القرار لم ينهِ الجدل، حيث تمسك قسم التصوير برفضه لأي استثناءات فردية، خاصة مع تردد أن الطالب محل الأزمة هو نجل أحد القيادات داخل المعهد.

الأزمة بلغت ذروتها مع إحالة أكثر من 30 مسؤولًا إلى التحقيق، في تصعيد غير مسبوق داخل مؤسسة تعليمية فنية، ما دفع وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي للتدخل بشكل مباشر. حيث عقدت اجتماعًا موسعًا ضم قيادات الأكاديمية والمعهد، لمناقشة تداعيات الأزمة ووضع حلول تضمن استقرار العملية التعليمية.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة، مع ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية بما يحقق المصلحة العامة للطلاب، ويحافظ على مكانة الأكاديمية باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الفنية في مصر.

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

الطفلة الصغيرة

شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية

ترشيحاتنا

وفد اتحاد الكرة

أبو ريدة ووفد الاتحاد المصري يشاركون بكونجرس "فيفا" رقم 76 في كندا

الاهلي

مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي السابق يعلق علي مباراة القمه بين الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك

الزمالك يواجه الأهلي في "ديربي القاهرة" بحثا عن استعادة لقب الدوري

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد